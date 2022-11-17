17 ноября 2022

Под Екатеринбургом детский сад и школа остались без света в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, шкафчики детские, детский сад45
В Березовском отключили отопление в школе, детском саду и некоторых домах Фото:

В Березовском (Свердловская область) произошло аварийное отключение электричества в некоторых домах, а также в детском саду и школе по улице Ленина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в учреждениях.

«Электричество пропало около 3:30 ночи [18 ноября], к 9:00 утра его уже дали. Но детский сад все равно не принимает детей, так как повара не успели приготовить завтрак и обед», — рассказали в детском саду №50 по Ленина.

Информацию о том, что электричества не было, подтвердили и в школе №1. В соцсетях местные жители пишут, что электричество пропадало в доме на Красных Героев, а также на улице 8 Марта и на Уральской. Причина отключения — технологическое нарушение на линиях «Уральских электрических сетей». В компании пояснили, что планируют подключить оставшиеся дома к 12:00 часам.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 ноября без электричества остались детский сад №238, школа №162 и лицей №12 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. При этом столбик термометра в городе и окрестностях последние дни не поднимается выше 10 градусов мороза.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Березовском (Свердловская область) произошло аварийное отключение электричества в некоторых домах, а также в детском саду и школе по улице Ленина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в учреждениях. «Электричество пропало около 3:30 ночи [18 ноября], к 9:00 утра его уже дали. Но детский сад все равно не принимает детей, так как повара не успели приготовить завтрак и обед», — рассказали в детском саду №50 по Ленина. Информацию о том, что электричества не было, подтвердили и в школе №1. В соцсетях местные жители пишут, что электричество пропадало в доме на Красных Героев, а также на улице 8 Марта и на Уральской. Причина отключения — технологическое нарушение на линиях «Уральских электрических сетей». В компании пояснили, что планируют подключить оставшиеся дома к 12:00 часам. Ранее URA.RU сообщало, что 15 ноября без электричества остались детский сад №238, школа №162 и лицей №12 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. При этом столбик термометра в городе и окрестностях последние дни не поднимается выше 10 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...