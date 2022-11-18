Полпред Якушев раскрыл, какую поддержку окажут семьям мобилизованных

Полпред Владимир Якушев: в регионах УрФО поддерживают все семьи мобилизованных

18 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

В регионах УрФО поддерживают все семьи мобилизованных, заявил Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Поддержка семей мобилизованных — это приоритет властей. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Мы не делим граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на мобилизованных, добровольцев или контрактником. Все они воины, отважно защищающие наше Отечество. В регионах УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации», — отметил Владимир Якушев. Кроме всего, Якушев отметил, что в каждом регионе УрФО предусмотрен широкий перечень мер поддержки. «Помимо выплат и льгот, это социальная помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте. Также работают и горячие линии, чтобы люди могли сообщить, в чем нуждаются», — рассказал Якушев изданию «Известия». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти отказались от новогодних корпоративов, чтобы помочь семьям мобилизованных. Позднее об отмене новогодних корпоративов объявил глава столицы Урала Алексей Орлов.

Поддержка семей мобилизованных — это приоритет властей. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Мы не делим граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на мобилизованных, добровольцев или контрактником. Все они воины, отважно защищающие наше Отечество. В регионах УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации», — отметил Владимир Якушев. Кроме всего, Якушев отметил, что в каждом регионе УрФО предусмотрен широкий перечень мер поддержки. «Помимо выплат и льгот, это социальная помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте. Также работают и горячие линии, чтобы люди могли сообщить, в чем нуждаются», — рассказал Якушев изданию «Известия». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти отказались от новогодних корпоративов, чтобы помочь семьям мобилизованных. Позднее об отмене новогодних корпоративов объявил глава столицы Урала Алексей Орлов.