Полпред Якушев раскрыл, какую поддержку окажут семьям мобилизованных

Поддержка семей мобилизованных — это приоритет властей. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
«Мы не делим граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на мобилизованных, добровольцев или контрактником. Все они воины, отважно защищающие наше Отечество. В регионах УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации», — отметил Владимир Якушев.
Кроме всего, Якушев отметил, что в каждом регионе УрФО предусмотрен широкий перечень мер поддержки. «Помимо выплат и льгот, это социальная помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте. Также работают и горячие линии, чтобы люди могли сообщить, в чем нуждаются», — рассказал Якушев изданию «Известия».
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Поддержка семей мобилизованных — это приоритет властей. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Мы не делим граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на мобилизованных, добровольцев или контрактником. Все они воины, отважно защищающие наше Отечество. В регионах УрФО поддерживают все семьи независимо от того, как человек стал участником спецоперации», — отметил Владимир Якушев. Кроме всего, Якушев отметил, что в каждом регионе УрФО предусмотрен широкий перечень мер поддержки. «Помимо выплат и льгот, это социальная помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте. Также работают и горячие линии, чтобы люди могли сообщить, в чем нуждаются», — рассказал Якушев изданию «Известия». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти отказались от новогодних корпоративов, чтобы помочь семьям мобилизованных. Позднее об отмене новогодних корпоративов объявил глава столицы Урала Алексей Орлов.