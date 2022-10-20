По словам зама Евгения Куйвашева, позиция уже доведена до мэров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские власти отказались от новогодних корпоративов и приглашения дорогостоящих артистов. Сэкономленные деньги направят на поддержку семей военнослужащих, заявил замгубернатора по соцполитике Павел Креков. В остальном же празднование Нового года пройдет по плану, добавил он.

«Конечно, мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей, связанных с Новым годом. Лучше эти средства направить на нужды тех же семей военнослужащих, на помощь военнослужащим. Но тем не менее, будут гореть елки, будут проходить новогодние мероприятия — в первую очередь для детей и в первую очередь для детей из семей военнослужащих. <…> Праздник должен быть, в первую очередь для детей должен быть. Да, мы уйдем от корпоративов шумных, приглашения каких-то дорогих артистов, вот этих вещей не будет», — заявил Креков в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Екатеринбург».

В начале октября в связи со спецоперацией РФ на Украине и частичной мобилизацией ряд регионов объявил об отмене новогодних мероприятий или сокращении их программы. Подобные решения, в частности, приняли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко соответственно, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Калуги Дмитрий Денисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев. А власти Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска и Краснодара отказались от шоу и фейерверков в дни города.

Высвободившиеся бюджетные средства чиновники обещали направить на помощь армии и мобилизованным гражданам. Однако в Минобороны позднее заявили, что необходимости в подобных шагах нет.

Позднее об отмене новогодних корпоративов через URA.RU объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Но заверил, что это решение было принято им до всех событий.