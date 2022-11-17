Вооруженная жительница ЯНАО угрожала соседям расправой из-за шума

41-летняя жительница Лабытнанги угрожала соседям Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) угрожала соседям убийством из пневматического ружья, если они не перестанут шуметь. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«В Лабытнанги 5 октября 2022 года 41-летняя женщина, будучи недовольной шумом, производимым работой бытовой техники в квартире соседей, отправилась к ним с целью выяснения отношений», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она позвонила в дверной звонок, и когда соседка открыла ей дверь, направила в ее сторону пневматическое ружье. «Зайдя без разрешения в квартиру, высказала в адрес потерпевшей угрозу убийством», — добавили в ведомстве. На женщину завели уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое житель расстрелял мужичину из охотничьего ружья. Пострадавший остался жив, но лишился ноги.