17 ноября 2022

Вооруженная жительница ЯНАО угрожала соседям расправой из-за шума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
41-летняя жительница Лабытнанги угрожала соседям Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) угрожала соседям убийством из пневматического ружья, если они не перестанут шуметь. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«В Лабытнанги 5 октября 2022 года 41-летняя женщина, будучи недовольной шумом, производимым работой бытовой техники в квартире соседей, отправилась к ним с целью выяснения отношений», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она позвонила в дверной звонок, и когда соседка открыла ей дверь, направила в ее сторону пневматическое ружье. «Зайдя без разрешения в квартиру, высказала в адрес потерпевшей угрозу убийством», — добавили в ведомстве. На женщину завели уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое житель расстрелял мужичину из охотничьего ружья. Пострадавший остался жив, но лишился ноги.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) угрожала соседям убийством из пневматического ружья, если они не перестанут шуметь. Об этом сообщается на сайте окружного СКР. «В Лабытнанги 5 октября 2022 года 41-летняя женщина, будучи недовольной шумом, производимым работой бытовой техники в квартире соседей, отправилась к ним с целью выяснения отношений», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она позвонила в дверной звонок, и когда соседка открыла ей дверь, направила в ее сторону пневматическое ружье. «Зайдя без разрешения в квартиру, высказала в адрес потерпевшей угрозу убийством», — добавили в ведомстве. На женщину завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое житель расстрелял мужичину из охотничьего ружья. Пострадавший остался жив, но лишился ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...