В Салехарде отменяют рейсы из-за погоды

Вылет в Яр-Сале перенесли на завтра
В Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту.
«Вылет в Яр-Сале отменен из-за ухудшения погодных условий», — сообщили агентству в аэропорту. Рейс «ЯЛ68Р» в Яр-Сале перенесли на завтра на 9 утра.
Также задерживаются рейсы Салехард — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя началась массовая задержка рейсов из-за погодных условий.
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