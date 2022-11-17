В Салехарде отменяют рейсы из-за погоды

18 ноября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Вылет в Яр-Сале перенесли на завтра Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту. «Вылет в Яр-Сале отменен из-за ухудшения погодных условий», — сообщили агентству в аэропорту. Рейс «ЯЛ68Р» в Яр-Сале перенесли на завтра на 9 утра. Также задерживаются рейсы Салехард — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя началась массовая задержка рейсов из-за погодных условий.

В Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту. «Вылет в Яр-Сале отменен из-за ухудшения погодных условий», — сообщили агентству в аэропорту. Рейс «ЯЛ68Р» в Яр-Сале перенесли на завтра на 9 утра. Также задерживаются рейсы Салехард — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя началась массовая задержка рейсов из-за погодных условий.