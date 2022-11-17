17 ноября 2022

В Салехарде отменяют рейсы из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Вылет в Яр-Сале перенесли на завтра Фото:

В Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту.

«Вылет в Яр-Сале отменен из-за ухудшения погодных условий», — сообщили агентству в аэропорту. Рейс «ЯЛ68Р» в Яр-Сале перенесли на завтра на 9 утра.

Также задерживаются рейсы Салехард — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя началась массовая задержка рейсов из-за погодных условий.

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В Салехарде (ЯНАО) задерживают и отменяют рейсы из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту. «Вылет в Яр-Сале отменен из-за ухудшения погодных условий», — сообщили агентству в аэропорту. Рейс «ЯЛ68Р» в Яр-Сале перенесли на завтра на 9 утра. Также задерживаются рейсы Салехард — Новый Уренгой и Новый Уренгой — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя началась массовая задержка рейсов из-за погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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