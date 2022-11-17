Скандальный пермский экс-министр утратил еще один статус

Бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе региона. Соответствующий указ губернатора был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края.
«В связи с кадровыми изменениями», — так говорится в указе губернатора Дмитрия Махонина об исключении Торчинского из состава совета по культуре. Его место в совете заняла Алла Платонова, возглавившая министерство культуры Пермского края в феврале 2022 года. Сам Торчинский в конце сентября занял кресло директора пермского цирка.
В ноябре стало известно, что экс-министр должен уволиться с должности директора пермского цирка 16 ноября. Он написал заявление по собственному желанию. Но в период отработки Торчинский ушел на больничный, где находится и сейчас.
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