17 ноября 2022

Скандальный пермский экс-министр утратил еще один статус

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский исключен из совета по культуре Фото:

Бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе региона. Соответствующий указ губернатора был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края.

«В связи с кадровыми изменениями», — так говорится в указе губернатора Дмитрия Махонина об исключении Торчинского из состава совета по культуре. Его место в совете заняла Алла Платонова, возглавившая министерство культуры Пермского края в феврале 2022 года. Сам Торчинский в конце сентября занял кресло директора пермского цирка.

В ноябре стало известно, что экс-министр должен уволиться с должности директора пермского цирка 16 ноября. Он написал заявление по собственному желанию. Но в период отработки Торчинский ушел на больничный, где находится и сейчас.

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Бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе региона. Соответствующий указ губернатора был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края. «В связи с кадровыми изменениями», — так говорится в указе губернатора Дмитрия Махонина об исключении Торчинского из состава совета по культуре. Его место в совете заняла Алла Платонова, возглавившая министерство культуры Пермского края в феврале 2022 года. Сам Торчинский в конце сентября занял кресло директора пермского цирка. В ноябре стало известно, что экс-министр должен уволиться с должности директора пермского цирка 16 ноября. Он написал заявление по собственному желанию. Но в период отработки Торчинский ушел на больничный, где находится и сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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