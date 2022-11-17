Скандальный пермский экс-министр утратил еще один статус

18 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Вячеслав Торчинский исключен из совета по культуре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе региона. Соответствующий указ губернатора был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края. «В связи с кадровыми изменениями», — так говорится в указе губернатора Дмитрия Махонина об исключении Торчинского из состава совета по культуре. Его место в совете заняла Алла Платонова, возглавившая министерство культуры Пермского края в феврале 2022 года. Сам Торчинский в конце сентября занял кресло директора пермского цирка. В ноябре стало известно, что экс-министр должен уволиться с должности директора пермского цирка 16 ноября. Он написал заявление по собственному желанию. Но в период отработки Торчинский ушел на больничный, где находится и сейчас.

Бывшего министра культуры Вячеслава Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе региона. Соответствующий указ губернатора был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Пермского края. «В связи с кадровыми изменениями», — так говорится в указе губернатора Дмитрия Махонина об исключении Торчинского из состава совета по культуре. Его место в совете заняла Алла Платонова, возглавившая министерство культуры Пермского края в феврале 2022 года. Сам Торчинский в конце сентября занял кресло директора пермского цирка. В ноябре стало известно, что экс-министр должен уволиться с должности директора пермского цирка 16 ноября. Он написал заявление по собственному желанию. Но в период отработки Торчинский ушел на больничный, где находится и сейчас.