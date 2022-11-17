17 ноября 2022

Стало известно состояние пострадавших пермяков в ДТП со скорой

Один из пострадавших в ДТП на пермской трассе находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, приемное отделение, скорая помощь, машина скорой помощи, медицина, Областная больница курган
В ДТП попала машина скорой помощи Фото:

Все пострадавшие в аварии с машиной скорой помощи на пермской трассе были отправлены в медучреждения. О состоянии пермяков агентству рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Всего четверо пострадавших: один находится в тяжелом состоянии, один в среднем, двое в удовлетворительном. Все они были доставлены в медучреждения», — пояснили в ведомстве.

Авария произошла на объездной дороге Краснокамска. На трассе столкнулись два автомобиля и карета скорой помощи.

Обновлено в 13:25

В пресс-службе краевой ГИБДД сообщили, что в 10.30 по автодороге М-7 Волга подъезд к г. Перми двигался автомобиль Toyota RAV4, под управлением 40-летнего водителя, который по предварительной информации выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи и автомобилем LADA Granta, двигавшимися во встречном направлении. В результате столкновения травмы получили водитель и 3 пассажира скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП

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Все пострадавшие в аварии с машиной скорой помощи на пермской трассе были отправлены в медучреждения. О состоянии пермяков агентству рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Всего четверо пострадавших: один находится в тяжелом состоянии, один в среднем, двое в удовлетворительном. Все они были доставлены в медучреждения», — пояснили в ведомстве. Авария произошла на объездной дороге Краснокамска. На трассе столкнулись два автомобиля и карета скорой помощи. Обновлено в 13:25 В пресс-службе краевой ГИБДД сообщили, что в 10.30 по автодороге М-7 Волга подъезд к г. Перми двигался автомобиль Toyota RAV4, под управлением 40-летнего водителя, который по предварительной информации выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи и автомобилем LADA Granta, двигавшимися во встречном направлении. В результате столкновения травмы получили водитель и 3 пассажира скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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