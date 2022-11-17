Стало известно состояние пострадавших пермяков в ДТП со скорой

Все пострадавшие в аварии с машиной скорой помощи на пермской трассе были отправлены в медучреждения. О состоянии пермяков агентству рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Всего четверо пострадавших: один находится в тяжелом состоянии, один в среднем, двое в удовлетворительном. Все они были доставлены в медучреждения», — пояснили в ведомстве.
Авария произошла на объездной дороге Краснокамска. На трассе столкнулись два автомобиля и карета скорой помощи.
Обновлено в 13:25
В пресс-службе краевой ГИБДД сообщили, что в 10.30 по автодороге М-7 Волга подъезд к г. Перми двигался автомобиль Toyota RAV4, под управлением 40-летнего водителя, который по предварительной информации выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи и автомобилем LADA Granta, двигавшимися во встречном направлении. В результате столкновения травмы получили водитель и 3 пассажира скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП
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