В Перми водитель иномарки врезался в машину скорой помощи

В аварии обошлось без жертв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми в ночь на 9 ноября столкнулись иномарка и машина скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Перми.

«В 2:05 ночи по улице Космонавта Леонова со стороны улицы Свиязева в направлении улицы Чердынская двигался автомобиль Opel Astra под управлением водителя 1993 года рождения. Он, по предварительной информации, допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП пассажирам автомобиля скорой медицинской помощи оказана разовая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Водитель автомобиля Opel отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него были составлен административный протокол. Сейчас по данному факту проводится проверка.

За управление автомобилем в состоянии опьянения может грозить штраф до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. За повторное «пьяное» управление или отказ от медосвидетельствования предусмотрена уже уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми произошло ДТП с участием экипажа ДПС. Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт.