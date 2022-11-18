Пермяк за 9,5 млн продает охотничьи угодья с домом на берегу реки

Площадь охотничьих угодий — 13 тысяч гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский пенсионер, заядлый охотник и владелец охотохозяйства, продает свой бизнес в Сивинском районе за 9,5 миллионов рублей. Мужчине стало сложно содержать охотничьи угодья и присматривать за порядком на их территории по причине преклонного возраста, рассказал URA.RU владелец хозяйства.

«Я этот бизнес создал, развивал много лет. Но сейчас возраст уже не позволяет следить за хозяйством. Да и охотиться самому уже намного сложнее. Многие не понимают, что охота, это сложное дело, что выследить зверя — целая наука. Там противостояние идет практически на равных между зверем и человеком. Кроме того, профессиональный охотник никогда не станет охотиться без нужды, используя что-то запрещенное. Так только браконьеры поступают», — рассказал корреспонденту агентства мужчина.

Объявление о продаже бизнеса собственник разместил на сайте «Авито». В стоимость входят земля, дом с шестью комнатами, залом и кухней на берегу реки, а также баня и гараж. Прилагается и охотопользовательское соглашение на 49 лет. По словам мужчины, в округе водятся лоси, кабаны, волки, куницы, а кроме того, утки и другая дичь. В разговоре с URA.RU, мужчина напомнил, что в его хозяйстве строго соблюдаются все сроки и правила охоты, утвержденные указом губернатора Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 12 миллионов рублей на продажу выставлен глэмпинг «Чистые пруды». Это разновидность кемпинга, который объединяет в себе комфорт гостиничного номера и отдыха на природе.