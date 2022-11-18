Минобороны: в ДНР освобождено Опытное

В Донбассе российские войска освободили поселок Опытное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ДНР в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.
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В Донбассе российские войска освободили поселок Опытное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ДНР в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.