Минобороны: в ДНР освобождено Опытное

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ВС России освободили поселок в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе российские войска освободили поселок Опытное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ДНР в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.

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В Донбассе российские войска освободили поселок Опытное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ДНР в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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