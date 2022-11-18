ВЦИОМ: россияне просят не лишать детей новогодних елок из-за СВО

18 ноября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Большинство россиян ожидают увидеть праздничное оформление города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство россиян не хотят отменять детские праздники в Новый год из-за специальной военной операции на Украине, однако просят власти использовать старые украшения ради сохранения бюджета. Данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Россияне высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений (70%)», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ. При этом полностью отказаться от украшения городов призвали 12% респондентов. «За сохранение новогодних елок и детских праздников высказались 96% опрошенных. За праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок проголосовало 85%», — отметили авторы. Многие высказались за полную отмену праздничных салютов — 54%. К перенаправлению средств, сэкономленных на праздновании Нового года на поддержку армии в условиях СВО, большинство опрошенных отнеслось положительно. Среди таких мероприятий: проведение всероссийской акции с возможностью отправить письмо-поздравление для военнослужащих в зоне СВО от всех желающих, поздравление раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки, организация концертов, на которых бы звучали песни патриотического характера, записывались поздравления участникам СВО членам их семей осуществлялся сбор вещей, средств и т. д.

Большинство россиян не хотят отменять детские праздники в Новый год из-за специальной военной операции на Украине, однако просят власти использовать старые украшения ради сохранения бюджета. Данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Россияне высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений (70%)», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ. При этом полностью отказаться от украшения городов призвали 12% респондентов. «За сохранение новогодних елок и детских праздников высказались 96% опрошенных. За праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок проголосовало 85%», — отметили авторы. Многие высказались за полную отмену праздничных салютов — 54%. К перенаправлению средств, сэкономленных на праздновании Нового года на поддержку армии в условиях СВО, большинство опрошенных отнеслось положительно. Среди таких мероприятий: проведение всероссийской акции с возможностью отправить письмо-поздравление для военнослужащих в зоне СВО от всех желающих, поздравление раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки, организация концертов, на которых бы звучали песни патриотического характера, записывались поздравления участникам СВО членам их семей осуществлялся сбор вещей, средств и т. д.