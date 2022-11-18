В главном парке Екатеринбурга раскрыли, когда станут доступны зимние развлечения

В парке Маяковского в Екатеринбурге каток и горка откроются в первых числах декабря

Каток парка уже готовят к новому зимнему сезону, который настанет в декабре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Каток «Северное сияние» и горка с пятиэтажный дом откроются для екатеринбуржцев в парке Маяковского в первых числах декабря. Сотрудники уже начали реализовывать в жизнь объекты зимних развлечений. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-служба парка.

«Как только установилась стабильная минусовая температура, мы начали заливать каток, он откроется в первых числах декабря, по горке ориентируемся на такие же даты. Лыжная база начнет работать с середины декабря», — рассказали представители парка Маяковского. Также уточнили, что в середине-конце декабря на аллее Маяковского установят ледовый городок с фигурами и подсветкой.

Ранее директор парка Павел Зубакин рассказал, что в центральном парке Маяковского возле катка «Северное сияние» появится обзорная площадка, с которой посетители смогут наблюдать за концертами и катающимися людьми. На самом ледовом покрытии установят 10-метровую елку. Недалеко от центрального входа уже начали установку пятиэтажной горки с двумя скатами. Кроме этого, посетители впервые смогут посетить новую лыжную базу в парке.