Ходорковский* со спецслужбами Британии готовит фильм-фейк о похищении Россией украинских детей

Предприниматель Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом), совместно с Украиной и западными спецслужбами, готовит фильм-фейк о «похищениях» Россией украинских детей. Об этом сообщил общественный портал «Комитет защиты от предателей» в своем telegram-канале.
«[Ходорковским] при поддержке спецслужб Великобритании идет подготовка документального фильма „Дети войны“ для обвинения ВС РФ в массовых похищениях украинских детей и их вывозе в Россию после начала СВО», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале. В издании уточнили, что на съемки фильма фонд Ходорковского «Будущее России», который «сотрудничает с Западом для противодействия РФ», выделил 800 тысяч фунтов стерлингов.
В самом фильме, по информации, опубликованной в telegram-канале, упор будет сделан на том, что «РФ якобы нелегально переместила более восьми тысяч украинских детей, помещая их в фильтрационные лагеря». В действительности же, отмечают в «Комитете защиты от предателей», Россия организует гуманитарные коридоры и постоянно информирует Украину о возможности родителей воссоединиться со своими детьми, вывезенными из наиболее опасных районов спецоперации. «На сегодня более 30 детей переданы в семьи по запросам украинской стороны», — подчеркивается в посте.
В «Комитете защиты от предателей» убеждены, что «Дети войны» — «одна из акций масштабной информационной кампании киевского режима и Запада по демонизации России». Российская сторона выступает за гуманный подход и сохранение жизней мирных граждан, уверили авторы публикации.
Распространением информации о насильственном удержании в России украинских детей возмущена и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает RT. Она заявляла, что каждый ребенок, у которого есть законные представители или опекуны, будет возвращен, а каждый ребенок без родителей получит помощь.
*признан в РФ иностранным агентом
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Предприниматель Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом), совместно с Украиной и западными спецслужбами, готовит фильм-фейк о «похищениях» Россией украинских детей. Об этом сообщил общественный портал «Комитет защиты от предателей» в своем telegram-канале. «[Ходорковским] при поддержке спецслужб Великобритании идет подготовка документального фильма „Дети войны“ для обвинения ВС РФ в массовых похищениях украинских детей и их вывозе в Россию после начала СВО», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале. В издании уточнили, что на съемки фильма фонд Ходорковского «Будущее России», который «сотрудничает с Западом для противодействия РФ», выделил 800 тысяч фунтов стерлингов. В самом фильме, по информации, опубликованной в telegram-канале, упор будет сделан на том, что «РФ якобы нелегально переместила более восьми тысяч украинских детей, помещая их в фильтрационные лагеря». В действительности же, отмечают в «Комитете защиты от предателей», Россия организует гуманитарные коридоры и постоянно информирует Украину о возможности родителей воссоединиться со своими детьми, вывезенными из наиболее опасных районов спецоперации. «На сегодня более 30 детей переданы в семьи по запросам украинской стороны», — подчеркивается в посте. В «Комитете защиты от предателей» убеждены, что «Дети войны» — «одна из акций масштабной информационной кампании киевского режима и Запада по демонизации России». Российская сторона выступает за гуманный подход и сохранение жизней мирных граждан, уверили авторы публикации. Распространением информации о насильственном удержании в России украинских детей возмущена и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает RT. Она заявляла, что каждый ребенок, у которого есть законные представители или опекуны, будет возвращен, а каждый ребенок без родителей получит помощь.
*признан в РФ иностранным агентом