Ученик школы №127 пожертвовал все свои накопленные деньги на помощь бойцам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге ученик школы №127 Степан Чавдар потратил накопленные 8 тысяч рублей на помощь солдатам с СВО. Подросток копил деньги на планшет.

«Мне помогла бабушка. Если бы не она, я бы не решился на это. Я хочу написать письма военным», — цитируют слова Степана Чавдара сообщество «Микрорайон Семь ключей» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители Центрального военного округа подарили Степану планшет, на который он копил деньги и отметили поступок юноши, как жест, на который нужно равняться. Также военнослужащие вручили благодарственные письма руководству школы и родителям подростка.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники поддержали солдат, участвующих в спецоперации. Они написали письма участникам СВО и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.