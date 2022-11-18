Екатеринбургский школьник пожертвовал накопленные деньги на помощь солдатам СВО. Фото

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Ученик школы №127 пожертвовал все свои накопленные деньги на помощь бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге ученик школы №127 Степан Чавдар потратил накопленные 8 тысяч рублей на помощь солдатам с СВО. Подросток копил деньги на планшет.

«Мне помогла бабушка. Если бы не она, я бы не решился на это. Я хочу написать письма военным», — цитируют слова Степана Чавдара сообщество «Микрорайон Семь ключей» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители Центрального военного округа подарили Степану планшет, на который он копил деньги и отметили поступок юноши, как жест, на который нужно равняться. Также военнослужащие вручили благодарственные письма руководству школы и родителям подростка.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники поддержали солдат, участвующих в спецоперации. Они написали письма участникам СВО и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.

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В Екатеринбурге ученик школы №127 Степан Чавдар потратил накопленные 8 тысяч рублей на помощь солдатам с СВО. Подросток копил деньги на планшет. «Мне помогла бабушка. Если бы не она, я бы не решился на это. Я хочу написать письма военным», — цитируют слова Степана Чавдара сообщество «Микрорайон Семь ключей» в социальной сети «ВКонтакте». Представители Центрального военного округа подарили Степану планшет, на который он копил деньги и отметили поступок юноши, как жест, на который нужно равняться. Также военнослужащие вручили благодарственные письма руководству школы и родителям подростка. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники поддержали солдат, участвующих в спецоперации. Они написали письма участникам СВО и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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