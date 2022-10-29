29 октября 2022
28 октября 2022

Свердловские школьники поддержали солдат, участвующих в спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники из Кушвы отправили письма солдатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Второклассники из Кушвы (Свердловская область) поддержали военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, отправив им письма и рисунки. Об этом сообщает паблик «Красный Крест Кушва» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим учеников 2б класса школы N1, которые написали письма нашим защитникам. Так же учащиеся начальной школы кроме писем нарисовали рисунки. Отправим письма и рисунки 31 октября в Крым», — пишет сообщество.

Акция «Письмо солдату» одновременно проводится во всех регионах страны. В ней участвуют школьники, студенты и воспитанники ВПК. Они пишут письма участникам спецоперации и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание.

Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. Мобилизованные мужчины, получив письма от школьников из Свердловской области, крепят их на стекла боевых машин.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Второклассники с рисунками в руках
Фото:

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Второклассники из Кушвы (Свердловская область) поддержали военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, отправив им письма и рисунки. Об этом сообщает паблик «Красный Крест Кушва» в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим учеников 2б класса школы N1, которые написали письма нашим защитникам. Так же учащиеся начальной школы кроме писем нарисовали рисунки. Отправим письма и рисунки 31 октября в Крым», — пишет сообщество. Акция «Письмо солдату» одновременно проводится во всех регионах страны. В ней участвуют школьники, студенты и воспитанники ВПК. Они пишут письма участникам спецоперации и мобилизованным мужчинам, проходящим подготовку и боевое слаживание. Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. Мобилизованные мужчины, получив письма от школьников из Свердловской области, крепят их на стекла боевых машин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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