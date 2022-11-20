Полицейский из ХМАО, избитый начальником, требует компенсацию

21 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Полицейский из Югорска Александр Яковлев потребовал от избившего его Андрея Харченко возместить убытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейский из Югорска Александр Яковлев, который был избит начальником экспертной криминалистической группы ОМВД Андреем Харченко, потребовал от него компенсировать все убытки. Об этом URA.RU рассказал адвокат Яковлева Максим Суманеев. «Мы заявили ходатайство, чтобы установить пострадавших от действий Харченко в финансовом плане. На данный момент это больница Югорска, так как они понесли убытки из-за шестимесячного лечения Яковлева. Также мы считаем, что пострадавшими является страховая компания АО „СОГАЗ“, выплатившая Яковлеву как полицейскому страховку из-за действий Харченко. Следователь удовлетворил ходатайство», — сказал Суманеев. Он добавил, что предварительно они рассчитывают на сумму от полумиллиона до миллиона рублей. При этом Суманеев уточнил, что информацию по итоговой сумме будет оглашать следователь, после всех необходимых запросов. Также на данный момент Яковлева отправили на реабилитацию в Москву в госпиталь МВД, этот перелет также потребуют оплатить Харченко. Получить комментарий самого Харченко не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало, что в отношении Харченко было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Яковлев получил оскольчатый перелом руки, а также перенес операцию на бедро, которое пришлось пришивать железными штифтами. Суд назначил Харченко меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейский из Югорска Александр Яковлев, который был избит начальником экспертной криминалистической группы ОМВД Андреем Харченко, потребовал от него компенсировать все убытки. Об этом URA.RU рассказал адвокат Яковлева Максим Суманеев. «Мы заявили ходатайство, чтобы установить пострадавших от действий Харченко в финансовом плане. На данный момент это больница Югорска, так как они понесли убытки из-за шестимесячного лечения Яковлева. Также мы считаем, что пострадавшими является страховая компания АО „СОГАЗ“, выплатившая Яковлеву как полицейскому страховку из-за действий Харченко. Следователь удовлетворил ходатайство», — сказал Суманеев. Он добавил, что предварительно они рассчитывают на сумму от полумиллиона до миллиона рублей. При этом Суманеев уточнил, что информацию по итоговой сумме будет оглашать следователь, после всех необходимых запросов. Также на данный момент Яковлева отправили на реабилитацию в Москву в госпиталь МВД, этот перелет также потребуют оплатить Харченко. Получить комментарий самого Харченко не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало, что в отношении Харченко было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Яковлев получил оскольчатый перелом руки, а также перенес операцию на бедро, которое пришлось пришивать железными штифтами. Суд назначил Харченко меру пресечения в виде подписки о невыезде.