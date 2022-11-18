Центральные улицы Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки

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Вечерний Екатеринбург, автомобильная пробка, дорожное движение, автомобильный поток, пробки на дорогах
Вечером 18 ноября Екатеринбург погряз в пробках Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки. Движение в городе практически парализовано. Причина — гололед на дорогах. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

Хуже всего ситуация на проспекте Ленина, а также улицах Малышева, Куйбышева, Челюскинцев и Амундсена. Десятибалльные пробки образовались уже в шестом часу вечера.

Ранее агентство писало, что пробки образовались в Екатеринбурге на улицах Луначарского, Первомайской, Малышева и проспекте Ленина. Там движение было остановлено в обе стороны. Улица 8 Марта стояла от Декабристов до Радищева, а на улице Восточной автомобилисты выстроились от Шевченко до Декабристов.

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Центральные улицы Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки. Движение в городе практически парализовано. Причина — гололед на дорогах. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты». Хуже всего ситуация на проспекте Ленина, а также улицах Малышева, Куйбышева, Челюскинцев и Амундсена. Десятибалльные пробки образовались уже в шестом часу вечера. Ранее агентство писало, что пробки образовались в Екатеринбурге на улицах Луначарского, Первомайской, Малышева и проспекте Ленина. Там движение было остановлено в обе стороны. Улица 8 Марта стояла от Декабристов до Радищева, а на улице Восточной автомобилисты выстроились от Шевченко до Декабристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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