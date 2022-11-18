Вечером 18 ноября Екатеринбург погряз в пробках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки. Движение в городе практически парализовано. Причина — гололед на дорогах. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

Хуже всего ситуация на проспекте Ленина, а также улицах Малышева, Куйбышева, Челюскинцев и Амундсена. Десятибалльные пробки образовались уже в шестом часу вечера.

Ранее агентство писало, что пробки образовались в Екатеринбурге на улицах Луначарского, Первомайской, Малышева и проспекте Ленина. Там движение было остановлено в обе стороны. Улица 8 Марта стояла от Декабристов до Радищева, а на улице Восточной автомобилисты выстроились от Шевченко до Декабристов.