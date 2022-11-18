Житель Нижнего Тагила сорвался с обрыва, но чудом остался жив

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина сорвался с обрыва. На место происшествия отправили спасателей и медиков. Пострадавший жив, он находится в больнице. Информация появилась на официальной странице тагильского центра защиты населения и территории.
«Диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил звонок от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в районе Новой Кушвы с обрыва упал человек. К месту происшествия выехала поисково-спасательная группа. Спасатели подняли человека и передали сотрудникам скорой помощи», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что на смотровой площадке карьера под Кушвой две девушки и их собака упали в пропасть и застряли в ветках деревьев. Женщинам не удалось выбраться наверх самостоятельно, из-за чего пришлось вызывать спасателей.
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