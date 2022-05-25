Две свердловчанки с собакой сорвались с края карьера

Спасатели помогли свердловчанкам выбраться из карьера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На смотровой площадке карьера под Кушвой две девушки и их собака упали в пропасть и застряли в ветках деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Две женщины, любуясь со смотровой площадки на Чумпинский карьер, пренебрегая собственной безопасностью, перелезли через ограждение и сорвались вниз», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что за хозяйками прыгнул их пес, и все втроем застряли в деревьях под обрывом.

Свердловчанкам не удалось выбраться наверх самостоятельно, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Вылезти из карьера помогли пожарные Кушвы. После этого женщин и собаку осмотрели врачи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области