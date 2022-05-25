Две свердловчанки с собакой сорвались с края карьера

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, пожарные, ми 8, Мчс россии
Спасатели помогли свердловчанкам выбраться из карьера Фото:

На смотровой площадке карьера под Кушвой две девушки и их собака упали в пропасть и застряли в ветках деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Две женщины, любуясь со смотровой площадки на Чумпинский карьер, пренебрегая собственной безопасностью, перелезли через ограждение и сорвались вниз», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что за хозяйками прыгнул их пес, и все втроем застряли в деревьях под обрывом.

Свердловчанкам не удалось выбраться наверх самостоятельно, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Вылезти из карьера помогли пожарные Кушвы. После этого женщин и собаку осмотрели врачи.

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Фото:
Фото:
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На смотровой площадке карьера под Кушвой две девушки и их собака упали в пропасть и застряли в ветках деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Две женщины, любуясь со смотровой площадки на Чумпинский карьер, пренебрегая собственной безопасностью, перелезли через ограждение и сорвались вниз», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что за хозяйками прыгнул их пес, и все втроем застряли в деревьях под обрывом. Свердловчанкам не удалось выбраться наверх самостоятельно, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Вылезти из карьера помогли пожарные Кушвы. После этого женщин и собаку осмотрели врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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