Курганские округа наградят деньгами за эффективную работу

18 ноября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Названы округа, которые получат гранты от курганского губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские округа получат гранты и премии за эффективную работы по итогам 2021 года. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области о распределении грантов между муниципалитетами.



«Выделить гранты муниципальным районам, муниципальным и городским округам Курганской области в целях содействия достижению и/или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению», — указано в постановлении.



Гранты получили Шатровский муниципальный округ в размере 1,4 млн рублей, Каргапольский округ — 0,9 млн рублей, Далматовский — 0,7 млн рублей, Мишкинский — 0,6 млн рублей, Куртамышский и Сафакулевский округа — по 0,5 млн рублей. В постановлении сообщается, что контролировать получение денег округами будет замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.



Ранее URA.RU писало, что на мероприятии курганского губернатора Вадима Шумкова собрались главы всех округов области. На губернаторских чтениях присутствуют главы всех курганских округов, руководители предприятий, студенты, представители курганских вузов и колледжей.

Курганские округа получат гранты и премии за эффективную работы по итогам 2021 года. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области о распределении грантов между муниципалитетами. «Выделить гранты муниципальным районам, муниципальным и городским округам Курганской области в целях содействия достижению и/или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению», — указано в постановлении. Гранты получили Шатровский муниципальный округ в размере 1,4 млн рублей, Каргапольский округ — 0,9 млн рублей, Далматовский — 0,7 млн рублей, Мишкинский — 0,6 млн рублей, Куртамышский и Сафакулевский округа — по 0,5 млн рублей. В постановлении сообщается, что контролировать получение денег округами будет замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов. Ранее URA.RU писало, что на мероприятии курганского губернатора Вадима Шумкова собрались главы всех округов области. На губернаторских чтениях присутствуют главы всех курганских округов, руководители предприятий, студенты, представители курганских вузов и колледжей.