17 ноября 2022

В научном центре ХМАО назначили нового директора

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2020 года центром руководил временно исполняющий обязанности директора Петр Стулов Фото:

На должность директора научного центра недропользования ХМАО назначен Андрей Копытов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана“ Копытова Андрея Григорьевича. Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Андреем Копытовым», — говорится в документе правительства.

К своим обязанностям Копытов приступит 21 ноября. С 2020 года научным центром руководит временно исполняющий обязанности Петр Стулов. Эта информация указана на сайте центра.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначен военный комиссар. На эту должность приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов.

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На должность директора научного центра недропользования ХМАО назначен Андрей Копытов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана“ Копытова Андрея Григорьевича. Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Андреем Копытовым», — говорится в документе правительства. К своим обязанностям Копытов приступит 21 ноября. С 2020 года научным центром руководит временно исполняющий обязанности Петр Стулов. Эта информация указана на сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначен военный комиссар. На эту должность приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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