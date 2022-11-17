В научном центре ХМАО назначили нового директора

18 ноября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

С 2020 года центром руководил временно исполняющий обязанности директора Петр Стулов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На должность директора научного центра недропользования ХМАО назначен Андрей Копытов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана“ Копытова Андрея Григорьевича. Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Андреем Копытовым», — говорится в документе правительства. К своим обязанностям Копытов приступит 21 ноября. С 2020 года научным центром руководит временно исполняющий обязанности Петр Стулов. Эта информация указана на сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначен военный комиссар. На эту должность приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов.

На должность директора научного центра недропользования ХМАО назначен Андрей Копытов. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства. «Назначить на должность директора автономного учреждения ХМАО „Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана“ Копытова Андрея Григорьевича. Департаменту недропользования и природных ресурсов ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Андреем Копытовым», — говорится в документе правительства. К своим обязанностям Копытов приступит 21 ноября. С 2020 года научным центром руководит временно исполняющий обязанности Петр Стулов. Эта информация указана на сайте центра. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначен военный комиссар. На эту должность приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вуколов.