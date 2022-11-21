Курганец поехал в Казахстан открывать сезон зимней рыбалки. Фото

22 ноября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Курганцы начинают открывать сезон зимней рыбалки Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганский рыбак Тимофей Головин поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область Республики Казахстан. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Открытие зимнего сезона решили провести в Казахстане. Пообщавшись с местным жителями, поняли, что ловить здесь больше нечего, ведь, по его словам, уже поймали максимум 7 штук весом до 2 кг. Мы развеяли миф, так сказать. Рыбалкой очень довольны», — рассказал корреспонденту URA.RU Головин.



По словам курганца, за два дня удалось поймать около 20 щук. Головин со своим отцом ловили рыбу на озере Жаркайын. Ближе к вечеру первого дня в Казахстане Головины поймали 12 хищников. К обеденному времени второго дня удалось поймать остальных. Ловили курганцы на жерлицы — снасть, которую используют для ловли хищных рыб. Для ловли щуки использовали также живца, а именно «карасика» и «чебака», но, по словам Головина, чебак показал себя лучше.



Ранее URA.RU писало, что на озере в Курганской области нашли рыбное место. В Лебяжьевском округе на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом и похвастались многочисленным уловом. Курганский рыбак Тимофей Головин похвастался первым уловом в новом сезоне зимней рыбалки Фото: Тима Головин, личная страница в социальной сети «ВКонтакте» Курганец поехал ловить рыбу в Республику Казахстан Фото: Тима Головин, личная страница в социальной сети «ВКонтакте» За два дня курганский рыбак Тимофей Головин наловил 23 щуки Фото: Тима Головин, личная страница в социальной сети «ВКонтакте»

Курганский рыбак Тимофей Головин поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область Республики Казахстан. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Открытие зимнего сезона решили провести в Казахстане. Пообщавшись с местным жителями, поняли, что ловить здесь больше нечего, ведь, по его словам, уже поймали максимум 7 штук весом до 2 кг. Мы развеяли миф, так сказать. Рыбалкой очень довольны», — рассказал корреспонденту URA.RU Головин. По словам курганца, за два дня удалось поймать около 20 щук. Головин со своим отцом ловили рыбу на озере Жаркайын. Ближе к вечеру первого дня в Казахстане Головины поймали 12 хищников. К обеденному времени второго дня удалось поймать остальных. Ловили курганцы на жерлицы — снасть, которую используют для ловли хищных рыб. Для ловли щуки использовали также живца, а именно «карасика» и «чебака», но, по словам Головина, чебак показал себя лучше. Ранее URA.RU писало, что на озере в Курганской области нашли рыбное место. В Лебяжьевском округе на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом и похвастались многочисленным уловом.