21 ноября 2022

Курганец поехал в Казахстан открывать сезон зимней рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Курганцы начинают открывать сезон зимней рыбалки Фото:

Курганский рыбак Тимофей Головин поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область Республики Казахстан. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Открытие зимнего сезона решили провести в Казахстане. Пообщавшись с местным жителями, поняли, что ловить здесь больше нечего, ведь, по его словам, уже поймали максимум 7 штук весом до 2 кг. Мы развеяли миф, так сказать. Рыбалкой очень довольны», — рассказал корреспонденту URA.RU Головин.

По словам курганца, за два дня удалось поймать около 20 щук. Головин со своим отцом ловили рыбу на озере Жаркайын. Ближе к вечеру первого дня в Казахстане Головины поймали 12 хищников. К обеденному времени второго дня удалось поймать остальных. Ловили курганцы на жерлицы — снасть, которую используют для ловли хищных рыб. Для ловли щуки использовали также живца, а именно «карасика» и «чебака», но, по словам Головина, чебак показал себя лучше.

Ранее URA.RU писало, что на озере в Курганской области нашли рыбное место. В Лебяжьевском округе на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом и похвастались многочисленным уловом.

Курганский рыбак Тимофей Головин похвастался первым уловом в новом сезоне зимней рыбалки
Фото:
Курганец поехал ловить рыбу в Республику Казахстан
Фото:
За два дня курганский рыбак Тимофей Головин наловил 23 щуки
Фото:

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Курганский рыбак Тимофей Головин поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область Республики Казахстан. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Открытие зимнего сезона решили провести в Казахстане. Пообщавшись с местным жителями, поняли, что ловить здесь больше нечего, ведь, по его словам, уже поймали максимум 7 штук весом до 2 кг. Мы развеяли миф, так сказать. Рыбалкой очень довольны», — рассказал корреспонденту URA.RU Головин. По словам курганца, за два дня удалось поймать около 20 щук. Головин со своим отцом ловили рыбу на озере Жаркайын. Ближе к вечеру первого дня в Казахстане Головины поймали 12 хищников. К обеденному времени второго дня удалось поймать остальных. Ловили курганцы на жерлицы — снасть, которую используют для ловли хищных рыб. Для ловли щуки использовали также живца, а именно «карасика» и «чебака», но, по словам Головина, чебак показал себя лучше. Ранее URA.RU писало, что на озере в Курганской области нашли рыбное место. В Лебяжьевском округе на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом и похвастались многочисленным уловом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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