19 ноября 2022
18 ноября 2022

На озере в Кургане нашли рыбное место. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление Шершневского водохранилища РМК. Челябинск, карп, рыба, зарыбление, сазан
Жители Курганской области нашли рыбное место на озере Дуришкино Фото:

В Лебяжьевском районе Кургана на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом. Многокилограммовым уловом похвастался местный житель Андрей Якимчук в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Дуришкино. Рыба есть и даже очень много!», — поделился с подписчиками паблика рыбак. Пользователи соцсети высказались, что это ротан. Некоторые подписчики «Инцидент Курган» поинтересовались, можно ли купить рыбы. «Я бы прям купила 20 кг. И котлет наделала. Рыбаки, может, кто-то продает?», — прокомментировала пост Светлана Найденова.

Пользователь Вера Овчинникова уточнила, что на Некрасовском рынке в Кургане ротан стоит 60 рублей за килограмм. Ольга Тимофеева высказалась, что это хищная рыба и, «если ее не вылавливать, то кроме нее никаких пород в озере не останется».

Ранее одна курганская семья похвасталась уловом уклейки. Рыбу они выловили в озере Орлово.

Рыбаки говорят, что на озере Дуришкино хороший клев

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В Лебяжьевском районе Кургана на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом. Многокилограммовым уловом похвастался местный житель Андрей Якимчук в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Дуришкино. Рыба есть и даже очень много!», — поделился с подписчиками паблика рыбак. Пользователи соцсети высказались, что это ротан. Некоторые подписчики «Инцидент Курган» поинтересовались, можно ли купить рыбы. «Я бы прям купила 20 кг. И котлет наделала. Рыбаки, может, кто-то продает?», — прокомментировала пост Светлана Найденова. Пользователь Вера Овчинникова уточнила, что на Некрасовском рынке в Кургане ротан стоит 60 рублей за килограмм. Ольга Тимофеева высказалась, что это хищная рыба и, «если ее не вылавливать, то кроме нее никаких пород в озере не останется». Ранее одна курганская семья похвасталась уловом уклейки. Рыбу они выловили в озере Орлово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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