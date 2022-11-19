На озере в Кургане нашли рыбное место. Фото

20 ноября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области нашли рыбное место на озере Дуришкино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лебяжьевском районе Кургана на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом. Многокилограммовым уловом похвастался местный житель Андрей Якимчук в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Дуришкино. Рыба есть и даже очень много!», — поделился с подписчиками паблика рыбак. Пользователи соцсети высказались, что это ротан. Некоторые подписчики «Инцидент Курган» поинтересовались, можно ли купить рыбы. «Я бы прям купила 20 кг. И котлет наделала. Рыбаки, может, кто-то продает?», — прокомментировала пост Светлана Найденова. Пользователь Вера Овчинникова уточнила, что на Некрасовском рынке в Кургане ротан стоит 60 рублей за килограмм. Ольга Тимофеева высказалась, что это хищная рыба и, «если ее не вылавливать, то кроме нее никаких пород в озере не останется». Ранее одна курганская семья похвасталась уловом уклейки. Рыбу они выловили в озере Орлово. Рыбаки говорят, что на озере Дуришкино хороший клев Паблик «Инцидент Курган», «ВКонтакте»

В Лебяжьевском районе Кургана на озере Дуришкино местные рыбаки нашли место с хорошим клевом. Многокилограммовым уловом похвастался местный житель Андрей Якимчук в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». «Дуришкино. Рыба есть и даже очень много!», — поделился с подписчиками паблика рыбак. Пользователи соцсети высказались, что это ротан. Некоторые подписчики «Инцидент Курган» поинтересовались, можно ли купить рыбы. «Я бы прям купила 20 кг. И котлет наделала. Рыбаки, может, кто-то продает?», — прокомментировала пост Светлана Найденова. Пользователь Вера Овчинникова уточнила, что на Некрасовском рынке в Кургане ротан стоит 60 рублей за килограмм. Ольга Тимофеева высказалась, что это хищная рыба и, «если ее не вылавливать, то кроме нее никаких пород в озере не останется». Ранее одна курганская семья похвасталась уловом уклейки. Рыбу они выловили в озере Орлово.