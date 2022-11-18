Свердловчанин выступил на «Поле чудес»

Житель Алапаевска Артем Конник выступил на шоу «Поле чудес»

Житель Алапаевска Артем Конник снялся в телепередаче «Поле чудес» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Алапаевска (Свердловская область) Артем Конник снялся в телепередаче «Поле чудес». Шоу выходит на «Первом канале». Молодой человек дошел до финала, но проиграл в суперигре. Программа вышла в эфир 18 ноября.

Артему Коннику 42 года, он уроженец Алапаевска. Мужчина занимается музыкой. На шоу он со своими друзьями исполнил песню собственного сочинения в жанре рок. Мужчина также вручил подарки. Ведущему шоу Леониду Якубовичу он подарил картину. Кроме всего, мужчина привез корзину молочной продукций. Артем дошел до финала, набрав 3050 очков. На эти баллы он выбрал в подарок технику. Затем Конник согласился на суперигру, которую проиграл.

«Бомбическая игра, бомбическое настроение. Я, можно сказать, не волновался. Хочу пожелать всем хорошего настроения. Играйте в игры и никогда не унывайте. Всем рок!» — сказал Конник в эфире «Первого канала».

Ранее URA.RU писало, что девочки из свердловской цирковой студии «Бандерлоги» стали участницами телепередачи «Поле чудес». Девочек на шоу привезла с собой жительница Верхнего Дуброво (Свердловская область) Дарья Наумова.