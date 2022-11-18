18 ноября 2022

В уральский банк инвестируют 3 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки. Нижневартовск, убрир, уральский банк реконструкции и развития
Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших в России Фото:

Акционеры инвестируют в Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на усиление рыночной позиции банка, расширение базы клиентов и на наращивание активов, сообщили URA.RU в пресс-службе УБРиР.

«Совет директоров банка одобрил решение акционеров об инвестировании в УБРиР 3 млрд рублей. Уральский банк реконструкции и развития ведет планомерную работу по усилению рыночной позиции, расширению клиентской базы и наращиванию активов. Инвестиции являются частью долгосрочной стратегии банка по укреплению и развитию позиций на финансовом рынке», — рассказали в пресс-службе.

Центральный банк России ранее разрешил финансовым компаниям не раскрывать данные о бенефициарах, поэтому в открытых источниках нет информации об акционерах УБРиР на 2022-й год. Основным владельцем банка считается председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России, составленный ЦБ РФ. После начала спецоперации РФ на Украине УБРиР включили в санкционный список нескольких стран.

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Акционеры инвестируют в Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на усиление рыночной позиции банка, расширение базы клиентов и на наращивание активов, сообщили URA.RU в пресс-службе УБРиР. «Совет директоров банка одобрил решение акционеров об инвестировании в УБРиР 3 млрд рублей. Уральский банк реконструкции и развития ведет планомерную работу по усилению рыночной позиции, расширению клиентской базы и наращиванию активов. Инвестиции являются частью долгосрочной стратегии банка по укреплению и развитию позиций на финансовом рынке», — рассказали в пресс-службе. Центральный банк России ранее разрешил финансовым компаниям не раскрывать данные о бенефициарах, поэтому в открытых источниках нет информации об акционерах УБРиР на 2022-й год. Основным владельцем банка считается председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России, составленный ЦБ РФ. После начала спецоперации РФ на Украине УБРиР включили в санкционный список нескольких стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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