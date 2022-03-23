УБРиР попал под новые санкции Запада

24 марта 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) включен в новый санкционный список, подготовленный правительством Великобритании. Информация размещена на официальном сайте кабмина. Наложенные ограничения предполагают заморозку активов, говорится в документе. В качестве обоснования там же указано проведение Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее по этой же причине УБРиР включали в санкционные списки Канады. При этом в самом учреждении отмечали, что это никак не влияет на деятельность банка, поскольку УБРиР не имеет взаимоотношений с Канадой. «Данные санкции не окажут абсолютно никакого влияния на деятельность банка. У УБРиР нет активов и обязательств в Великобритании, банк не проводит финансовые операции на территории этой страны. Банк работает в обычном режиме. Для клиентов банка никаких изменений не произойдет», — сообщили URA.RU в пресс-службе банка. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. После этого начался новый всплеск ограничений в отношении России. Однако санкции вводились и до нынешней спецоперации. На Западе их целями считают удар по экономике, социальной сфере и благосостоянию каждой российской семьи. Путин называл это войной, ведущейся экономическими, политическими, информационными средствами.