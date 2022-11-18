Медведев призвал покарать боевиков ВСУ, расстрелявших российских солдат

Украинские боевики, расстрелявшие пленных российских солдат, должны подвергнуться смертной казни. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
Зампред Совбеза добавил, что, будучи студентом, он изучал уголовное право. На лекциях ему рассказывали, что уголовное наказание состоит из кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания — с другой. Чистой карой же является смертная казнь, уточнил он.
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Украинские боевики, расстрелявшие пленных российских солдат, должны подвергнуться смертной казни. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза добавил, что, будучи студентом, он изучал уголовное право. На лекциях ему рассказывали, что уголовное наказание состоит из кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания — с другой. Чистой карой же является смертная казнь, уточнил он. Ранее сообщалось, что в соцсетях начал распространяться видеоролик, на котором представители ВСУ расстреляли не менее 11 российских военнопленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Министерство обороны РФ назвало бойцов ВСУ «выродками». В МИД РФ заявили, что причастных к расстрелу ждет возмездие.