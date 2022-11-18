18 ноября 2022

NYT: Запад испугался арсенала российских ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство западных лидеров не имеет представления о запасе ракет у РФ Фото:

Западные лидеры не имеют представления о ракетном арсенале России. Об этом пишет газета The New York Times.

«Лишь немногие из западных чиновников имеют четкий отчет о состоянии российского арсенала или точно знают, сколько ракет остается в ее арсенале», — сообщает издание, ссылаясь на слова бывшего полковника корпуса морской пехоты США Марка Кансиана. В статье предполагается, что Россия давно держит запас оружия на случай конфликта с НАТО.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер отметил помощь жителям Донбасса. Ранее ВС России ударили по объектам военного управления Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, ракеты успешно достигли целей.

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Западные лидеры не имеют представления о ракетном арсенале России. Об этом пишет газета The New York Times. «Лишь немногие из западных чиновников имеют четкий отчет о состоянии российского арсенала или точно знают, сколько ракет остается в ее арсенале», — сообщает издание, ссылаясь на слова бывшего полковника корпуса морской пехоты США Марка Кансиана. В статье предполагается, что Россия давно держит запас оружия на случай конфликта с НАТО. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер отметил помощь жителям Донбасса. Ранее ВС России ударили по объектам военного управления Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, ракеты успешно достигли целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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