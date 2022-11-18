Екатеринбург открывает горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон открывается на Уктусе Фото: Анна Майорова © URA.RU

19 ноября открывается горнолыжный сезон на Уктусе. Об этом сообщается на сайте ГЛК Уктус Екатеринбург.

«Официальное открытие сезона 19 ноября с программой. В мероприятия включены соревнования, пробные занятия для детей и взрослых, различные мастер-классы по сноуборду», — говорится на портале горнолыжного комплекса.

В Свердловскую область пришли холода, что и дало старт горнолыжному сезону. Ранее URA.RU сообщало о зимних развлечениях в екатеринбургском парке Маяковского, которые станут доступны для горожан в декабре, а также о челябинском горнолыжном центре, который перенес открытие зимнего сезона из-за теплой погоды в начале ноября.