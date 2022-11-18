18 ноября 2022

Екатеринбург открывает горнолыжный сезон

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Виды Екатеринбурга, лыжник, подъемник, горнолыжный курорт, горные лыжи, склон
Горнолыжный сезон открывается на Уктусе Фото:

19 ноября открывается горнолыжный сезон на Уктусе. Об этом сообщается на сайте ГЛК Уктус Екатеринбург.

«Официальное открытие сезона 19 ноября с программой. В мероприятия включены соревнования, пробные занятия для детей и взрослых, различные мастер-классы по сноуборду», — говорится на портале горнолыжного комплекса.

В Свердловскую область пришли холода, что и дало старт горнолыжному сезону. Ранее URA.RU сообщало о зимних развлечениях в екатеринбургском парке Маяковского, которые станут доступны для горожан в декабре, а также о челябинском горнолыжном центре, который перенес открытие зимнего сезона из-за теплой погоды в начале ноября.

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19 ноября открывается горнолыжный сезон на Уктусе. Об этом сообщается на сайте ГЛК Уктус Екатеринбург. «Официальное открытие сезона 19 ноября с программой. В мероприятия включены соревнования, пробные занятия для детей и взрослых, различные мастер-классы по сноуборду», — говорится на портале горнолыжного комплекса. В Свердловскую область пришли холода, что и дало старт горнолыжному сезону. Ранее URA.RU сообщало о зимних развлечениях в екатеринбургском парке Маяковского, которые станут доступны для горожан в декабре, а также о челябинском горнолыжном центре, который перенес открытие зимнего сезона из-за теплой погоды в начале ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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