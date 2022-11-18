Семья из ХМАО подарила УАЗ волонтерам для работы в ДНР

19 ноября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

На «УАЗе» будут доставлять помощь жителям отдаленных районов Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса. «Людмила Романовна вместе со своей дочкой и супругом Андреем сделали добровольцам Гумкорпуса большой подарок — машину! Технические возможности автомобиля помогут нам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям Донбасса продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Он начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация территорий. На «УАЗе» будут доставлять помощь жителям отдаленных районов Донбасса Тelegram-канал Гумкорпуса

Семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса. «Людмила Романовна вместе со своей дочкой и супругом Андреем сделали добровольцам Гумкорпуса большой подарок — машину! Технические возможности автомобиля помогут нам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям Донбасса продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Он начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация территорий.