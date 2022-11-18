18 ноября 2022
17 ноября 2022

Семья из ХМАО подарила УАЗ волонтерам для работы в ДНР

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
На «УАЗе» будут доставлять помощь жителям отдаленных районов Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса.

«Людмила Романовна вместе со своей дочкой и супругом Андреем сделали добровольцам Гумкорпуса большой подарок — машину! Технические возможности автомобиля помогут нам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям Донбасса продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь», — сообщается в канале.

Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Он начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация территорий.

На «УАЗе» будут доставлять помощь жителям отдаленных районов Донбасса

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Семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале Гумкорпуса. «Людмила Романовна вместе со своей дочкой и супругом Андреем сделали добровольцам Гумкорпуса большой подарок — машину! Технические возможности автомобиля помогут нам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям Донбасса продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь», — сообщается в канале. Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Он начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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