18 ноября 2022

При взрыве на Сахалине погибли дети

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В ходе инцидента на Сахалине погибли четыре человека Фото:

При взрыве пятиэтажного дома в поселке Тымовский на Сахалине погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.

«По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — уточнил губернатор. Он подчеркнул, что всего в многоэтажном доме проживало 33 человека. Губернатор также отметил, что в работе по разбору развалов участвуют 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон на одном из балконов дома.

Обновлено в 10:53

По данным на 16:45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них дети. Поиски еще троих жителей продолжаются, сообщил губернатор.

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При взрыве пятиэтажного дома в поселке Тымовский на Сахалине погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — уточнил губернатор. Он подчеркнул, что всего в многоэтажном доме проживало 33 человека. Губернатор также отметил, что в работе по разбору развалов участвуют 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Ранее сообщалось о том, что на Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон на одном из балконов дома. Обновлено в 10:53 По данным на 16:45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них дети. Поиски еще троих жителей продолжаются, сообщил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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