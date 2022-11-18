При взрыве на Сахалине погибли дети

19 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В ходе инцидента на Сахалине погибли четыре человека Фото: Анна Майорова © URA.RU При взрыве пятиэтажного дома в поселке Тымовский на Сахалине погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — уточнил губернатор. Он подчеркнул, что всего в многоэтажном доме проживало 33 человека. Губернатор также отметил, что в работе по разбору развалов участвуют 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Ранее сообщалось о том, что на Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон на одном из балконов дома. Обновлено в 10:53 По данным на 16:45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них дети. Поиски еще троих жителей продолжаются, сообщил губернатор.

При взрыве пятиэтажного дома в поселке Тымовский на Сахалине погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. «По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — уточнил губернатор. Он подчеркнул, что всего в многоэтажном доме проживало 33 человека. Губернатор также отметил, что в работе по разбору развалов участвуют 59 человек и 13 единиц техники. Кроме того, на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Ранее сообщалось о том, что на Сахалине произошло обрушение пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон на одном из балконов дома. Обновлено в 10:53 По данным на 16:45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них дети. Поиски еще троих жителей продолжаются, сообщил губернатор.