Свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации

В Краснотурьинске собрали более тонны вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Подготовили очередную гуманитарную помощь для наших бойцов. Собрали более тонны различных вещей и продуктов», — написал Устинов.
Устинов отметил, что для мобилизованных краснотурьинцев собрали отдельную посылку с медицинскими препаратами. «Отправим посылку наших мобилизованным в Чебаркуль», — добавил мэр.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.
Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры отправили партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.
Фото: страница Александра Устинова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Александра Устинова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: страница Александра Устинова в соцсети «ВКонтакте»
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В Краснотурьинске собрали более тонны вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили очередную гуманитарную помощь для наших бойцов. Собрали более тонны различных вещей и продуктов», — написал Устинов. Устинов отметил, что для мобилизованных краснотурьинцев собрали отдельную посылку с медицинскими препаратами. «Отправим посылку наших мобилизованным в Чебаркуль», — добавил мэр. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры отправили партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.