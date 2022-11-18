18 ноября 2022

Свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации

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В Краснотурьинске собрали гуманитарную помощь бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснотурьинске собрали более тонны вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовили очередную гуманитарную помощь для наших бойцов. Собрали более тонны различных вещей и продуктов», — написал Устинов.

Устинов отметил, что для мобилизованных краснотурьинцев собрали отдельную посылку с медицинскими препаратами. «Отправим посылку наших мобилизованным в Чебаркуль», — добавил мэр.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.

Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры отправили партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.

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В Краснотурьинске собрали более тонны вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили очередную гуманитарную помощь для наших бойцов. Собрали более тонны различных вещей и продуктов», — написал Устинов. Устинов отметил, что для мобилизованных краснотурьинцев собрали отдельную посылку с медицинскими препаратами. «Отправим посылку наших мобилизованным в Чебаркуль», — добавил мэр. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры отправили партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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