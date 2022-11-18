Свердловские волонтеры собрали тонны помощи землякам, участвующим в спецоперации

В Краснотурьинске собрали гуманитарную помощь бойцам Фото: страница Александра Устина в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Краснотурьинске собрали более тонны вещей для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Александр Устинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовили очередную гуманитарную помощь для наших бойцов. Собрали более тонны различных вещей и продуктов», — написал Устинов.

Устинов отметил, что для мобилизованных краснотурьинцев собрали отдельную посылку с медицинскими препаратами. «Отправим посылку наших мобилизованным в Чебаркуль», — добавил мэр.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.

Ранее URA.RU писало, что свердловские волонтеры отправили партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.

Фото: страница Александра Устинова в соцсети «ВКонтакте»

Фото: страница Александра Устинова в соцсети «ВКонтакте»