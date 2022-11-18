ЦУР: жители ЯНАО чаще жалуются на дороги и благоустройство

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще отправляют жалобы на дороги, благоустройство, проблемы в сфере ЖКХ, а также задают вопросы по здравоохранению и предоставлению льгот. За два года специалисты окружного Центра управления регионом (ЦУР) зафиксировали более 100 тысяч обращений от ямальцев.
«Главная задача ЦУРа — повышение эффективности обратной связи власти с населением», — приводит слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко «Север-Пресс». К системе центра подключены 13 муниципалитетов и 32 органа власти округа.
Ранее сообщалось, что жители Салехарда чаще остальных городов ЯНАО отправляют обращения и жалобы в администрацию. Быстрее всех на сообщения жителей отвечают власти Лабытнаги.
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