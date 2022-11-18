ЦУР: жители ЯНАО чаще жалуются на дороги и благоустройство

19 ноября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Ямальцы обращаются в ЦУР из-за дорог, коммунальных проблем, благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще отправляют жалобы на дороги, благоустройство, проблемы в сфере ЖКХ, а также задают вопросы по здравоохранению и предоставлению льгот. За два года специалисты окружного Центра управления регионом (ЦУР) зафиксировали более 100 тысяч обращений от ямальцев. «Главная задача ЦУРа — повышение эффективности обратной связи власти с населением», — приводит слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко «Север-Пресс». К системе центра подключены 13 муниципалитетов и 32 органа власти округа. Ранее сообщалось, что жители Салехарда чаще остальных городов ЯНАО отправляют обращения и жалобы в администрацию. Быстрее всех на сообщения жителей отвечают власти Лабытнаги.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще отправляют жалобы на дороги, благоустройство, проблемы в сфере ЖКХ, а также задают вопросы по здравоохранению и предоставлению льгот. За два года специалисты окружного Центра управления регионом (ЦУР) зафиксировали более 100 тысяч обращений от ямальцев. «Главная задача ЦУРа — повышение эффективности обратной связи власти с населением», — приводит слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко «Север-Пресс». К системе центра подключены 13 муниципалитетов и 32 органа власти округа. Ранее сообщалось, что жители Салехарда чаще остальных городов ЯНАО отправляют обращения и жалобы в администрацию. Быстрее всех на сообщения жителей отвечают власти Лабытнаги.