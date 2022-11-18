В Тюмени риэлтору готовы платить зарплату в полмиллиона рублей

Тюменскому риэлтору готовы платить до 500 тысяч рублей за работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ищут риэлтора на зарплату в 500 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: брокер по недвижимости. Обязанности: консультирование по вопросам покупки и продажи недвижимости, подбор и показ объектов, ведение базы клиентов и их полное сопровождение. Зарплата от 60 до 500 тысяч рублей на руки», — говорится в вакансии, размещенной на площадке по поиску работу.

Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы и образованием не ниже среднего-специального. Сотрудникам гарантируется бесплатное обучение необходимым знаниям и навыкам в корпоративном учебном центре, свободный график работы и карьерный рост через полгода успешной работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени инженерам-строителям за вахту готовы платить 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам предоставят место в общежитии и питание за счет организации.