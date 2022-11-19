Захарова предрекла затяжной раскол в Европе

19 ноября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высказалась о политике Жозепа Борреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава евродипломатии Жозеп Боррель доносит до стран ЕС идеи, которые могут повлечь затяжной раскол в Европе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем», — приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ. Она предположила, что целью лидеров ЕС является объяснить попытки свести отношения с РФ до политической конфронтации. Лидеры ЕС стремятся ограничить политикам будущего возможность найти выход из сложившегося кризиса, заявила Захарова. Боррель хочет вписать свое имя в мировую и европейскую историю, считает представитель МИД РФ. Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что между европейскими странами наблюдается раскол по поводу введения предельной цены на российскую нефть. Евросоюз утвердил такие ограничения в восьмом пакете санкций против РФ. ЕС вводит антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Американская газета The Washington Post сообщала, что между США и Европой возник раскол из-за военной помощи Украине.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель доносит до стран ЕС идеи, которые могут повлечь затяжной раскол в Европе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем», — приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ. Она предположила, что целью лидеров ЕС является объяснить попытки свести отношения с РФ до политической конфронтации. Лидеры ЕС стремятся ограничить политикам будущего возможность найти выход из сложившегося кризиса, заявила Захарова. Боррель хочет вписать свое имя в мировую и европейскую историю, считает представитель МИД РФ. Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что между европейскими странами наблюдается раскол по поводу введения предельной цены на российскую нефть. Евросоюз утвердил такие ограничения в восьмом пакете санкций против РФ. ЕС вводит антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Американская газета The Washington Post сообщала, что между США и Европой возник раскол из-за военной помощи Украине.