WP: между США и Европой возник раскол из-за помощи Украине

15 октября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

США принуждает Евросоюз увеличивать военную помощь Украине, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Европейский союз в попытке увеличить военную помощь Украине, в связи с чем продолжает нарастать напряжение между США и Европой. Об этом заявил экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн. «Напряженность между Соединенными Штатами и их западными союзниками растет из-за ухудшения состояния экономики Украины, поскольку американские официальные лица все чаще подталкивают Европейский Союз к увеличению финансовой помощи», — говорится в статье. Например, министр финансов США Джэнет Йеллен в течение последней недели неоднократно призывала мировых финансовых лидеров ускорить процесс предоставления помощи Украине и увеличить ее масштаб. «К этому натиску к Йеллен присоединились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которые в среду виртуально выступили на встрече высших финансовых чиновников Всемирного банка», — уточнил Стейн. В ответ на это пресс-секретарь Еврокомиссии Нюйтс Верле решительно отвергла обвинение США в якобы недостаточной помощи Евросоюза. «ЕС принимает миллионы беженцев из Украины и заботится о них на территории ЕС. Все это необходимо учитывать при обсуждении общего объема поддержки и помощи», — объяснил позицию Евросоюза в разговоре с изданием анонимный европейский чиновник. Страны Запада увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине, а также усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции 24 февраля. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вопрос целесообразности санкционной политики против России расколол Европу на два лагеря, сообщает телеканал 360. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях, пишет «Национальная служба новостей».

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Европейский союз в попытке увеличить военную помощь Украине, в связи с чем продолжает нарастать напряжение между США и Европой. Об этом заявил экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн. «Напряженность между Соединенными Штатами и их западными союзниками растет из-за ухудшения состояния экономики Украины, поскольку американские официальные лица все чаще подталкивают Европейский Союз к увеличению финансовой помощи», — говорится в статье. Например, министр финансов США Джэнет Йеллен в течение последней недели неоднократно призывала мировых финансовых лидеров ускорить процесс предоставления помощи Украине и увеличить ее масштаб. «К этому натиску к Йеллен присоединились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которые в среду виртуально выступили на встрече высших финансовых чиновников Всемирного банка», — уточнил Стейн. В ответ на это пресс-секретарь Еврокомиссии Нюйтс Верле решительно отвергла обвинение США в якобы недостаточной помощи Евросоюза. «ЕС принимает миллионы беженцев из Украины и заботится о них на территории ЕС. Все это необходимо учитывать при обсуждении общего объема поддержки и помощи», — объяснил позицию Евросоюза в разговоре с изданием анонимный европейский чиновник. Страны Запада увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине, а также усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции 24 февраля. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вопрос целесообразности санкционной политики против России расколол Европу на два лагеря, сообщает телеканал 360. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях, пишет «Национальная служба новостей».