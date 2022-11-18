18 ноября 2022

Житель Курганской области после кражи в доме пытался скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция особняка Ф.Я. Переяславцева. Екатеринбург, старый дом, окно
В дом злоумышленник проник, разбив окно Фото:

Курганские правоохранители задержали жителя Белозерского по подозрению в краже после незаконного проникновения в жилище. Мужчина уехал из села накануне обращения потерпевшей хозяйки дома, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Установлено, что местный житель, зная о том, что дом надолго остается без хозяев, проник через окно в жилье и похитил технику и электроприборы. Ноутбук он сразу реализовал в административном центре, а вырученные средства потратил на личные нужды, остальное хранил у себя. Позже мужчина покинул село, чтобы его не нашли», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Ущерб оценили примерно в 10 тысяч рублей. В данный момент похищенное имущество у мужчины изъято. Максимальное наказание, которое грозит неоднократно судимому жителю Курганской области по статье УК — лишение свободы на срок до шести лет.

URA.RU писало ранее о жители города Петухово (Курганская область), который украл у пенсионерки, которой сам же и помогал по хозяйству, восемь тысяч рублей. Мужчина потратил их на алкоголь, продукты и сигареты.

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Курганские правоохранители задержали жителя Белозерского по подозрению в краже после незаконного проникновения в жилище. Мужчина уехал из села накануне обращения потерпевшей хозяйки дома, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Установлено, что местный житель, зная о том, что дом надолго остается без хозяев, проник через окно в жилье и похитил технику и электроприборы. Ноутбук он сразу реализовал в административном центре, а вырученные средства потратил на личные нужды, остальное хранил у себя. Позже мужчина покинул село, чтобы его не нашли», — указано в сообщении на сайте ведомства. Ущерб оценили примерно в 10 тысяч рублей. В данный момент похищенное имущество у мужчины изъято. Максимальное наказание, которое грозит неоднократно судимому жителю Курганской области по статье УК — лишение свободы на срок до шести лет. URA.RU писало ранее о жители города Петухово (Курганская область), который украл у пенсионерки, которой сам же и помогал по хозяйству, восемь тысяч рублей. Мужчина потратил их на алкоголь, продукты и сигареты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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