Житель Курганской области после кражи в доме пытался скрыться от полиции

В дом злоумышленник проник, разбив окно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские правоохранители задержали жителя Белозерского по подозрению в краже после незаконного проникновения в жилище. Мужчина уехал из села накануне обращения потерпевшей хозяйки дома, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Установлено, что местный житель, зная о том, что дом надолго остается без хозяев, проник через окно в жилье и похитил технику и электроприборы. Ноутбук он сразу реализовал в административном центре, а вырученные средства потратил на личные нужды, остальное хранил у себя. Позже мужчина покинул село, чтобы его не нашли», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Ущерб оценили примерно в 10 тысяч рублей. В данный момент похищенное имущество у мужчины изъято. Максимальное наказание, которое грозит неоднократно судимому жителю Курганской области по статье УК — лишение свободы на срок до шести лет.

URA.RU писало ранее о жители города Петухово (Курганская область), который украл у пенсионерки, которой сам же и помогал по хозяйству, восемь тысяч рублей. Мужчина потратил их на алкоголь, продукты и сигареты.