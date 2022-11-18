В Тюменском районе пожарные помогли водителю загоревшегося автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Железный перебор (Тюменский район) прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Днем 18 ноября в селе Железный перебор прямо на дороге загорелся автомобиль. Водитель остановился на обочине рядом с остановочным комплексом, и не смог потушить пламя, охватившее подкапотное пространство машины. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №111 поселка Винзили и за несколько минут ликвидировали огонь», — рассказали в ведомстве.

МЧС напоминает, что в начале зимнего сезона рекомендуется проводить проверку технического состояния транспортных средств. Также специалисты отметили, что лучше не использовать одеяла и пледы для сохранения тепла под капотом, а купить специальное негорючее автоодеяло.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».