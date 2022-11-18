18 ноября 2022
17 ноября 2022

В Тюменском районе загорелся автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела, поджог машины
В Тюменском районе пожарные помогли водителю загоревшегося автомобиля Фото:

В селе Железный перебор (Тюменский район) прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Днем 18 ноября в селе Железный перебор прямо на дороге загорелся автомобиль. Водитель остановился на обочине рядом с остановочным комплексом, и не смог потушить пламя, охватившее подкапотное пространство машины. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №111 поселка Винзили и за несколько минут ликвидировали огонь», — рассказали в ведомстве.

МЧС напоминает, что в начале зимнего сезона рекомендуется проводить проверку технического состояния транспортных средств. Также специалисты отметили, что лучше не использовать одеяла и пледы для сохранения тепла под капотом, а купить специальное негорючее автоодеяло.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».

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В селе Железный перебор (Тюменский район) прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Днем 18 ноября в селе Железный перебор прямо на дороге загорелся автомобиль. Водитель остановился на обочине рядом с остановочным комплексом, и не смог потушить пламя, охватившее подкапотное пространство машины. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №111 поселка Винзили и за несколько минут ликвидировали огонь», — рассказали в ведомстве. МЧС напоминает, что в начале зимнего сезона рекомендуется проводить проверку технического состояния транспортных средств. Также специалисты отметили, что лучше не использовать одеяла и пледы для сохранения тепла под капотом, а купить специальное негорючее автоодеяло. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске (Тюменская область) произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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