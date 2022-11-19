В США сделали неожиданное заявление по переговорам РФ и Украины

Экс-министр финансов США: пришло время для переговоров между Россией и Украиной

19 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Пришло время для переговоров между Россией и Украиной, сообщает бывший министр финансов США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин. «Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить украинский вопрос», — заявил Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он также указал, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. Несмотря на это, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил Западу «заманить» Зеленского за стол переговоров.

Пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин. «Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить украинский вопрос», — заявил Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он также указал, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. Несмотря на это, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил Западу «заманить» Зеленского за стол переговоров.