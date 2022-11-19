Мобилизованный из ХМАО поделился успехами в военном гарнизоне

20 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

По словам военнослужащего, ему и его однополчанам удается успешно проходить слаживание в учебке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, который проходит обучение в военно-учебном центре Омска, рассказал URA.RU, что ему и его однополчанам удается успешно проходить боевое слаживание. Боец видит прогресс на примере тренировок по захвату зданий. «Сейчас в основном оттачиваем навыки, например, захват и зачистку здания. Во время первой тренировки по захвату нас всех „положили“, грубо говоря, еще до второго этажа. Сейчас мы уже сработались, способны захватить пятиэтажное здание, зачистить каждое помещение. Работаем, конечно, по-разному, сами тоже научились обороняться», — делится с корреспондентом агентства мобилизованный. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку. Вице-губернатор Югры отметил, что военнослужащие будут осваивать новые модификации оружия и техники. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Военнослужащие будут отправлены в помощь российской армии в зону спецоперации. Россия проводит ее на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, цель специальной военной операции — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.

Мобилизованный из ХМАО, который проходит обучение в военно-учебном центре Омска, рассказал URA.RU, что ему и его однополчанам удается успешно проходить боевое слаживание. Боец видит прогресс на примере тренировок по захвату зданий. «Сейчас в основном оттачиваем навыки, например, захват и зачистку здания. Во время первой тренировки по захвату нас всех „положили“, грубо говоря, еще до второго этажа. Сейчас мы уже сработались, способны захватить пятиэтажное здание, зачистить каждое помещение. Работаем, конечно, по-разному, сами тоже научились обороняться», — делится с корреспондентом агентства мобилизованный. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку. Вице-губернатор Югры отметил, что военнослужащие будут осваивать новые модификации оружия и техники. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Военнослужащие будут отправлены в помощь российской армии в зону спецоперации. Россия проводит ее на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, цель специальной военной операции — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.