СПЧ потребовал расследовать преступления украинских военных

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
В СПЧ требуют наказать ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали создать международную комиссию для расследования преступлений ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе СПЧ.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на стороне их боевиков. А также провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — сообщается на сайте СПЧ.

Там отметили, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки. Правозащитники из Европы могут проигнорировать призыв к расследованию, считают в СПЧ.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили безоружных пленных российских военных в ЛНР. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, передает РАПСИ.

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Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали создать международную комиссию для расследования преступлений ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе СПЧ. «Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на стороне их боевиков. А также провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — сообщается на сайте СПЧ. Там отметили, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки. Правозащитники из Европы могут проигнорировать призыв к расследованию, считают в СПЧ. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили безоружных пленных российских военных в ЛНР. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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