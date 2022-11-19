СПЧ потребовал расследовать преступления украинских военных

19 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

В СПЧ требуют наказать ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали создать международную комиссию для расследования преступлений ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе СПЧ. «Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на стороне их боевиков. А также провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — сообщается на сайте СПЧ. Там отметили, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки. Правозащитники из Европы могут проигнорировать призыв к расследованию, считают в СПЧ. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили безоружных пленных российских военных в ЛНР. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, передает РАПСИ.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали создать международную комиссию для расследования преступлений ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе СПЧ. «Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ и воюющих на стороне их боевиков. А также провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — сообщается на сайте СПЧ. Там отметили, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки. Правозащитники из Европы могут проигнорировать призыв к расследованию, считают в СПЧ. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ убили безоружных пленных российских военных в ЛНР. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, передает РАПСИ.