В Новоуральске (Свердловская область) 19 ноября открыли новый цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе «Медсинтез». На открытии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда в УрФО.
«Можно смело говорить, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться», — сказал Владимир Якушев.
Благодаря новому цеху у завода появятся новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Например, «Медсинтез» готов обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%. «Врачи и пациенты могут быть уверены, что препараты для репродуктивного здоровья будут всегда в наличии», — резюмировал Владимир Якушев.
Ранее URA.RU писало, что предприятие также посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он прилетел в Екатеринбург, чтобы провести рабочую встречу в Центральной городской больнице №20.
Фото: официальный сайт полпреда РФ в УрФО
Фото: официальный сайт полпреда РФ в УрФО
Фото: официальный сайт полпреда РФ в УрФО
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В Новоуральске (Свердловская область) 19 ноября открыли новый цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе «Медсинтез». На открытии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда в УрФО. «Можно смело говорить, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться», — сказал Владимир Якушев. Благодаря новому цеху у завода появятся новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Например, «Медсинтез» готов обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%. «Врачи и пациенты могут быть уверены, что препараты для репродуктивного здоровья будут всегда в наличии», — резюмировал Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что предприятие также посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он прилетел в Екатеринбург, чтобы провести рабочую встречу в Центральной городской больнице №20.