Полпред УрФО Владимир Якушев открыл в Новоуральске цех на заводе «Медсинтез»

Владимир Якушев побывал на открытии нового цеха в «Медсинтезе» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) 19 ноября открыли новый цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе «Медсинтез». На открытии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда в УрФО.

«Можно смело говорить, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться», — сказал Владимир Якушев.

Благодаря новому цеху у завода появятся новые производственные мощности для обеспечения отечественной медицины современными востребованными препаратами. Например, «Медсинтез» готов обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%. «Врачи и пациенты могут быть уверены, что препараты для репродуктивного здоровья будут всегда в наличии», — резюмировал Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что предприятие также посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он прилетел в Екатеринбург, чтобы провести рабочую встречу в Центральной городской больнице №20.

Фото: официальный сайт полпреда РФ в УрФО

Фото: официальный сайт полпреда РФ в УрФО