Источник: федеральному министру покажут новейшие медицинские разработки Урала

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетит предприятие «Медсинтез» в Новоуральске

Михаил Мурашко посетит предприятие в Новоуральске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит предприятие «Медсинтез» (Новоуральск), где сегодня запускают производство препарата для протокола ЭКО. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Министр Мурашко прилетел на открытие цеха в «Медсинтез». Там запускают цех по производству препарата для лечения бесплодия «Примапур», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу на Химмаше.