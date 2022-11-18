18 ноября 2022

Источник: федеральному министру покажут новейшие медицинские разработки Урала

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетит предприятие «Медсинтез» в Новоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко посетит предприятие в Новоуральске Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит предприятие «Медсинтез» (Новоуральск), где сегодня запускают производство препарата для протокола ЭКО. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Министр Мурашко прилетел на открытие цеха в «Медсинтез». Там запускают цех по производству препарата для лечения бесплодия «Примапур», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу на Химмаше.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит предприятие «Медсинтез» (Новоуральск), где сегодня запускают производство препарата для протокола ЭКО. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Министр Мурашко прилетел на открытие цеха в «Медсинтез». Там запускают цех по производству препарата для лечения бесплодия «Примапур», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу на Химмаше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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