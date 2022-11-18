18 ноября 2022

Федеральный министр проверит наличие жизненно важных вакцин в Свердловской области. Видео

Глава Минздрава РФ Мурашко проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мурашко проверит доступность вакцины от пневмококка для свердловчан в выходные дни Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверит доступность вакцины от пневмококка для свердловчан в выходные дни. С таким заявлением он выступил во время посещения Центральной городской больницы №20 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Министр просил дать препарат от пневмококка, но медсестра изначально ответила, что его нет. Сотрудница больницы заявила, что препарат будет только в понедельник. Чуть позже медсестра нашла лекарство и передала министру. Мурашко отметил, что проверит доступность вакцины в выходные дни», — описывает ситуацию корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что глава Минздрава России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу города.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверит доступность вакцины от пневмококка для свердловчан в выходные дни. С таким заявлением он выступил во время посещения Центральной городской больницы №20 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Министр просил дать препарат от пневмококка, но медсестра изначально ответила, что его нет. Сотрудница больницы заявила, что препарат будет только в понедельник. Чуть позже медсестра нашла лекарство и передала министру. Мурашко отметил, что проверит доступность вакцины в выходные дни», — описывает ситуацию корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Минздрава России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...