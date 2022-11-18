Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверит доступность вакцины от пневмококка для свердловчан в выходные дни. С таким заявлением он выступил во время посещения Центральной городской больницы №20 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Министр просил дать препарат от пневмококка, но медсестра изначально ответила, что его нет. Сотрудница больницы заявила, что препарат будет только в понедельник. Чуть позже медсестра нашла лекарство и передала министру. Мурашко отметил, что проверит доступность вакцины в выходные дни», — описывает ситуацию корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что глава Минздрава России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу города.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверит доступность вакцины от пневмококка для свердловчан в выходные дни. С таким заявлением он выступил во время посещения Центральной городской больницы №20 в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Министр просил дать препарат от пневмококка, но медсестра изначально ответила, что его нет. Сотрудница больницы заявила, что препарат будет только в понедельник. Чуть позже медсестра нашла лекарство и передала министру. Мурашко отметил, что проверит доступность вакцины в выходные дни», — описывает ситуацию корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Минздрава России Михаил Мурашко прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. Первым делом он посетил 20-ю больницу города.