Екатеринбургский депутат ушел на фронт добровольцем

Тимофею Жукову 28 лет, в армии он был снайпером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков («Единая Россия») отправился в зону спецоперации РФ на Украине в качестве добровольца. Об этом URA.RU сообщил источник в представительном органе, объясняя отсутствие Жукова на заседании 22 ноября.

«Насколько я знаю, Жуков уехал на сборный пункт накануне», — поделился собеседник. Где Жуков будет проходить боевое слаживание, он не уточнил. Связаться с самим депутатом на момент публикации не удалось.

О намерении участвовать в спецоперации Жуков публично объявил еще в конце сентября, когда стартовала частичная мобилизация. Несмотря на то, что он имеет опыт срочной службы в армии, повестка Жукову не пришла. На данный момент он единственный городской политик, отправившийся в зону боевых действий. Летом Жуков ездил в Донбасс с гуманитарной миссией.

В гордуму он избрался в 2018 году по партсписку «Единой России» — в составе большой прогубернаторской коалиции, чьей задачей была смена власти в Екатеринбурге. В июне 2019-го Жуков возглавил фонд «Город без наркотиков», из которого в 2014 году команда главы региона Евгения Куйвашева вытеснила Евгения Ройзмана (на тот момент мэра).

По данным URA.RU, демонстрируя командность, Жуков согласовал свое решение со старшими товарищами. Те возражать не стали: поскольку открытых конфликтов в муниципальной власти нет, один голос не имеет принципиальной значимости. Лишать Жукова депутатского мандата пока не планируется. Источник в горадминистрации ранее называл Жукова одним из тех, кто может рассчитывать на переизбрание в 2023 году — даже при зачистке депутатского корпуса от людей близкого к Куйвашеву совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, которую задумал мэр Алексей Орлов.