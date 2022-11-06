Мэру Екатеринбурга вручили тайный список по зачистке гордумы

Но его пересмотрят — из-за обещания губернатора

07 ноября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Один из источников анонсировал: встречи Алексея Орлова с интересантами (их якобы еще не было) пройдут до Нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда мэра Екатеринбурга Алексея Орлова определилась со своим списком на выборы в гордуму 2023 года. Широкий перечень фамилий, который держится в тайне, якобы уже лег на стол градоначальника. По предварительным данным, новая конфигурация предполагает вытеснение из власти до половины действующего созыва, включая спикера думы Игоря Володина (как и анонсировало агентство). Однако у того высокие шансы сохраниться — из-за обещания губернатора Евгения Куйвашева. Авторами списка называют четырех вице-мэров: Сергей Плахотин (политика), Екатерина Сибирцева (соцблок), Рустам Галямов (стройка) и Марина Фадеева (аппарат мэрии). «Подготовлен список (не окончательный) из 40-45 имен, Орлов детально ознакомится с ним в ближайшее время, проведет серию встреч с некоторыми потенциальными кандидатами, после чего презентует губернатору (окончательное решение за ним). Решения ожидаются до Нового года», — описал порядок источник. Список депутатов пока засекречен, он нем знают лишь несколько человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В списке нет примерно половины действующих депутатов, включая Володина», — добавил он. Это связано с тем, что Орлов намерен вывести городскую власть из-под влияния близкого к Куйвашеву бизнесмена Виталия Кочеткова (совладелец сотового оператора «Мотив»). На выборах-2018 он координировал прогубернаторскую коалицию, призванную снести старую городскую команду Владимира Тунгусова (покинул пост вице-губернатора за несколько дней до голосования). Впоследствии думское большинство, подконтрольное Кочеткову, вступило в конфликт со ставленником Куйвашева, мэром Александром Высокинским — из-за муниципальных активов. Противостояние послужило одной из причин отставки Высокинского и назначения Орлова в декабре 2020-го. Право формировать гордуму под себя Алексей Орлов завоевал по итогам трех избирательных кампаний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU И за два года Орлов добился существенного сокращения полномочий думы. Отношения между Орловым и Володиным ухудшились. Например, не предупреждая мэра, депутат 31 октября выступил с сенсационным (даже для Кремля) предложением отменить муниципальные выборы 2023 года по всей стране. Орлов был в бешенстве. Вместе с Володиным в список людей, которых мэрия хотела бы видеть в новом созыве думы, якобы не попали депутаты Любовь Боркова (она, впрочем, и не собирается), Владимир Стругов, Виталий Чачин (оба — «Единая Россия»), Константин Киселев («Яблоко»), Алексей Холодарев («Справедливая Россия», ранее был оштрафован по статье о фейках про армию РФ), Антон Швалев (ЕР) и Владимир Козлов (СР). Последних троих связывают с другим депутатом — Александром Караваевым (СР). По данным агентства, Кочетков перестал его поддерживать еще весной 2021-го — из-за конфликта. Статья по теме Коммунальный клан теряет место во власти Екатеринбурга Освободившиеся места займут лояльные администрации строители (обсуждается, к примеру, некий кандидат от «УГМК-Застройщика») или бюджетники. Орлов неоднократно давал понять, что ориентирован прежде всего на них, зависимых только от него. На мартовских выборах в думу по двум округам победили именно директора школ. Чиновничья концепция также предполагает сохранение в думе двух лояльных Орлову групп — «Реновы» (осваивает Академический район, имеет три мандата — Сергей Боярский, Ира Овчинникова и Михаил Матвеев) и коммунального холдинга (пять мандатов — Алексей Вихарев, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев). Для баланса интересов. Но расширить присутствие во власти им не позволят, утверждает источник в горадминистрации. Максимум — заменить действующих депутатов на каких-то других (говорят, «Ренова» так и поступит). Он же признает, что список, скорее всего, подвергнется редактуре — когда попадет к губернатору. «Володин, (возможно) Киселев там в итоге окажутся. Поскольку еще в сентябре губернатор дал понять Кочеткову, что решение по кандидатам будет приниматься коллегиально — во избежание конфликтов. То есть Кочеткову позволят внести свои предложения по некоторым фамилиям», — объяснил инсайдер. Сомнений в том, что Игорь Володин будет хотя бы рядовым депутатом, нет ни у кого: депутат узнаваем в своем округе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В департамент информполитики региона направлен запрос, ответ на него будет опубликован, как только поступит. В приемной Виталия Кочеткова обещали передать ему просьбу о комментарии. Второй осведомленный источник агентства в муниципальной власти сказал корреспонденту, что никакого списка на текущий момент вообще нет. Якобы Фадеева, Сибирцева, Плахотин и Галямов с лета заносят Орлову разные фамилии, и ни одна из них предметно не обсуждалась. «Все ждали, когда Орлов выйдет из отпуска (это произошло 4 ноября — прим. URA.RU). В ближайшее время он начнет встречи — как с самими кандидатами, так и с заинтересованным бизнесом. Пока же ничего подобного не было», — анонсировал собеседник. По его словам, ясность может наступить только после Нового года. «До декабря надо решить, по какой схеме будут проходить выборы. Это самое важное. В администрацию президента направлены все необходимые справки, ответ еще не пришел», — добавил источник. В пресс-службе мэрии от комментариев по теме пока воздерживаются.

Команда мэра Екатеринбурга Алексея Орлова определилась со своим списком на выборы в гордуму 2023 года. Широкий перечень фамилий, который держится в тайне, якобы уже лег на стол градоначальника. По предварительным данным, новая конфигурация предполагает вытеснение из власти до половины действующего созыва, включая спикера думы Игоря Володина (как и анонсировало агентство). Однако у того высокие шансы сохраниться — из-за обещания губернатора Евгения Куйвашева. Авторами списка называют четырех вице-мэров: Сергей Плахотин (политика), Екатерина Сибирцева (соцблок), Рустам Галямов (стройка) и Марина Фадеева (аппарат мэрии). «Подготовлен список (не окончательный) из 40-45 имен, Орлов детально ознакомится с ним в ближайшее время, проведет серию встреч с некоторыми потенциальными кандидатами, после чего презентует губернатору (окончательное решение за ним). Решения ожидаются до Нового года», — описал порядок источник. «В списке нет примерно половины действующих депутатов, включая Володина», — добавил он. Это связано с тем, что Орлов намерен вывести городскую власть из-под влияния близкого к Куйвашеву бизнесмена Виталия Кочеткова (совладелец сотового оператора «Мотив»). На выборах-2018 он координировал прогубернаторскую коалицию, призванную снести старую городскую команду Владимира Тунгусова (покинул пост вице-губернатора за несколько дней до голосования). Впоследствии думское большинство, подконтрольное Кочеткову, вступило в конфликт со ставленником Куйвашева, мэром Александром Высокинским — из-за муниципальных активов. Противостояние послужило одной из причин отставки Высокинского и назначения Орлова в декабре 2020-го. И за два года Орлов добился существенного сокращения полномочий думы. Отношения между Орловым и Володиным ухудшились. Например, не предупреждая мэра, депутат 31 октября выступил с сенсационным (даже для Кремля) предложением отменить муниципальные выборы 2023 года по всей стране. Орлов был в бешенстве. Вместе с Володиным в список людей, которых мэрия хотела бы видеть в новом созыве думы, якобы не попали депутаты Любовь Боркова (она, впрочем, и не собирается), Владимир Стругов, Виталий Чачин (оба — «Единая Россия»), Константин Киселев («Яблоко»), Алексей Холодарев («Справедливая Россия», ранее был оштрафован по статье о фейках про армию РФ), Антон Швалев (ЕР) и Владимир Козлов (СР). Последних троих связывают с другим депутатом — Александром Караваевым (СР). По данным агентства, Кочетков перестал его поддерживать еще весной 2021-го — из-за конфликта. Освободившиеся места займут лояльные администрации строители (обсуждается, к примеру, некий кандидат от «УГМК-Застройщика») или бюджетники. Орлов неоднократно давал понять, что ориентирован прежде всего на них, зависимых только от него. На мартовских выборах в думу по двум округам победили именно директора школ. Чиновничья концепция также предполагает сохранение в думе двух лояльных Орлову групп — «Реновы» (осваивает Академический район, имеет три мандата — Сергей Боярский, Ира Овчинникова и Михаил Матвеев) и коммунального холдинга (пять мандатов — Алексей Вихарев, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев). Для баланса интересов. Но расширить присутствие во власти им не позволят, утверждает источник в горадминистрации. Максимум — заменить действующих депутатов на каких-то других (говорят, «Ренова» так и поступит). Он же признает, что список, скорее всего, подвергнется редактуре — когда попадет к губернатору. «Володин, (возможно) Киселев там в итоге окажутся. В департамент информполитики региона направлен запрос, ответ на него будет опубликован, как только поступит. В приемной Виталия Кочеткова обещали передать ему просьбу о комментарии. Второй осведомленный источник агентства в муниципальной власти сказал корреспонденту, что никакого списка на текущий момент вообще нет. Якобы Фадеева, Сибирцева, Плахотин и Галямов с лета заносят Орлову разные фамилии, и ни одна из них предметно не обсуждалась. «Все ждали, когда Орлов выйдет из отпуска (это произошло 4 ноября — прим. URA.RU). В ближайшее время он начнет встречи — как с самими кандидатами, так и с заинтересованным бизнесом. Пока же ничего подобного не было», — анонсировал собеседник. По его словам, ясность может наступить только после Нового года. «До декабря надо решить, по какой схеме будут проходить выборы. Это самое важное. В администрацию президента направлены все необходимые справки, ответ еще не пришел», — добавил источник. В пресс-службе мэрии от комментариев по теме пока воздерживаются.