Пермский врач нуждается в срочном лечении опасного заболевания

19 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

До конца этого года нужно приступить к лечению (архивное фото) Фото: Pixabay.com Врач-травматолог Чайковской горбольницы (Пермский край) Владимир Зылев уже несколько месяцев борется с опасной болезнью. Сотрудники медучреждения просят всех неравнодушных оказать посильную помощь, указано в telegram-канале «Чайковская зорька». «С июня он [Владимир Зылев] борется со страшной болезнью — глиобластомой (опухоль, которая развивается из глиальных клеток нервной ткани головного мозга — прим. URA.RU). Дважды проведено оперативное лечение в Перми и Москве. На данный момент он проходит лучевую и химиотерапию. Через месяц должен приступить к иммунотерапии в городе Санкт-Петербурге», — написано в мессенджере. К лечению необходимо приступить в декабре. Требуются две инъекции в последнем месяце 2022 года, а далее их периодичность сократится до трех недель. Стоимость одной — 75 тысяч рублей. По словам коллег чайковского врача, собственных резервов и денег семьи уже не хватает. Дом и машина выставлены на продажу. Владимир Зылев работает оперирующим травматологом-ортопедом. Его общий хирургический стаж — 17 лет. Как утверждают знакомые врача, он является прекрасным семьянином и воспитывает двоих детей. Главная цель сбора средств сейчас — остановить процесс дальнейшего развития онкологии. Реквизиты, по которым желающие могут переводить начисления, указаны в сообщении telegram-канала «Чайковская зорька». О том, что в Березниках (Пермский край) начали применять лучевую терапию онкологических заболеваний, URA.RU писало ранее. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера запущено в работу радиотерапевтическое отделение. Также корреспонденты агентства сообщали, что фонд «Дедморозим» объявил в середине октября о сборе средств на необходимые материалы для дыхания 16-летней пермячке Алисе Петуниной.

Врач-травматолог Чайковской горбольницы (Пермский край) Владимир Зылев уже несколько месяцев борется с опасной болезнью. Сотрудники медучреждения просят всех неравнодушных оказать посильную помощь, указано в telegram-канале «Чайковская зорька». «С июня он [Владимир Зылев] борется со страшной болезнью — глиобластомой (опухоль, которая развивается из глиальных клеток нервной ткани головного мозга — прим. URA.RU). Дважды проведено оперативное лечение в Перми и Москве. На данный момент он проходит лучевую и химиотерапию. Через месяц должен приступить к иммунотерапии в городе Санкт-Петербурге», — написано в мессенджере. К лечению необходимо приступить в декабре. Требуются две инъекции в последнем месяце 2022 года, а далее их периодичность сократится до трех недель. Стоимость одной — 75 тысяч рублей. По словам коллег чайковского врача, собственных резервов и денег семьи уже не хватает. Дом и машина выставлены на продажу. Владимир Зылев работает оперирующим травматологом-ортопедом. Его общий хирургический стаж — 17 лет. Как утверждают знакомые врача, он является прекрасным семьянином и воспитывает двоих детей. Главная цель сбора средств сейчас — остановить процесс дальнейшего развития онкологии. Реквизиты, по которым желающие могут переводить начисления, указаны в сообщении telegram-канала «Чайковская зорька». О том, что в Березниках (Пермский край) начали применять лучевую терапию онкологических заболеваний, URA.RU писало ранее. С 11 октября на базе больницы имени академика Е.А. Вагнера запущено в работу радиотерапевтическое отделение. Также корреспонденты агентства сообщали, что фонд «Дедморозим» объявил в середине октября о сборе средств на необходимые материалы для дыхания 16-летней пермячке Алисе Петуниной.