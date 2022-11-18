В Свердловской области появится лаборатория контроля качества медизделий

В регионе появится лаборатория по контролю качества и регистрации медизделий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти совместно с Министерством здравоохранения России создадут лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в столицу Урала.

«Мы совместно с регионом, с губернатором, создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. В настоящее время идет набор персонала», — отметил министр.

Ранее URA.RU писало, что Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург. Министр посетил Центральную городскую больницу № 20 на Химмаше, где заявил, что проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга.