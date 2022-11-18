18 ноября 2022

В Свердловской области появится лаборатория контроля качества медизделий

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В регионе появится лаборатория по контролю качества и регистрации медизделий Фото:

Свердловские власти совместно с Министерством здравоохранения России создадут лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в столицу Урала.

«Мы совместно с регионом, с губернатором, создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. В настоящее время идет набор персонала», — отметил министр.

Ранее URA.RU писало, что Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург. Министр посетил Центральную городскую больницу № 20 на Химмаше, где заявил, что проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга.

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Свердловские власти совместно с Министерством здравоохранения России создадут лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в столицу Урала. «Мы совместно с регионом, с губернатором, создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. В настоящее время идет набор персонала», — отметил министр. Ранее URA.RU писало, что Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Екатеринбург. Министр посетил Центральную городскую больницу № 20 на Химмаше, где заявил, что проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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