В Пермском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием скорой помощи

После аварии на пермской трассе возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После аварии на трассе в Пермском крае, где погибла женщина — пассажирка легкового автомобиля, было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«При ДТП еще двое пассажиров машины скорой помощи (1986 и 1986 годов рождения) и водитель получили травмы различной степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ)», — написано на сайте полиции.

Инцидент произошел 18 ноября, об этом URA.RU писало ранее. Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы.

Корреспонденты агентства сообщали также о другой аварии. Тогда в ДТП в Индустриальном районе Перми погибли два человека.