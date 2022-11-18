18 ноября 2022

В Пермском крае возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
После аварии на пермской трассе возбудили уголовное дело Фото:

После аварии на трассе в Пермском крае, где погибла женщина — пассажирка легкового автомобиля, было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«При ДТП еще двое пассажиров машины скорой помощи (1986 и 1986 годов рождения) и водитель получили травмы различной степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ)», — написано на сайте полиции.

Инцидент произошел 18 ноября, об этом URA.RU писало ранее. Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы.

Корреспонденты агентства сообщали также о другой аварии. Тогда в ДТП в Индустриальном районе Перми погибли два человека.

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После аварии на трассе в Пермском крае, где погибла женщина — пассажирка легкового автомобиля, было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «При ДТП еще двое пассажиров машины скорой помощи (1986 и 1986 годов рождения) и водитель получили травмы различной степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 264 УК РФ)», — написано на сайте полиции. Инцидент произошел 18 ноября, об этом URA.RU писало ранее. Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы. Корреспонденты агентства сообщали также о другой аварии. Тогда в ДТП в Индустриальном районе Перми погибли два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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