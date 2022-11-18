Глава Минздрава раскрыл, как решить проблему с очередями к врачам. Видео

Глава Минздрава РФ Мурашко: чтобы сократить очереди в больницах, нужна единая информационная система

19 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко считает, что в больницах должна быть единая информационная система Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы снизить время ожидания записи к медицинским специалистам, необходимо реализовать в регионе единую информационную систему. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, когда отвечал на вопрос о том, как сократить очередь на запись к врачам в Екатеринбурге. На данный момент очередь к медикам может доходить до шести месяцев. «Для того, чтобы сократить и оптимизировать сроки ожидания записи к специалисту, должна быть единая информационная система. Она позволит вести запись к специалистам независимо от места прикрепления. Такая система будет формировать сервис и передачу данных для пациентов», — отметил Мурашко. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в Екатеринбург 19 ноября с рабочим визитом. Он посетил Центральную городскую больницу № 20 на Химмаше, где заявил, что проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга. Также он сообщил о том, что в Свердловской области появится лаборатория контроля качества медизделий.

Чтобы снизить время ожидания записи к медицинским специалистам, необходимо реализовать в регионе единую информационную систему. С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, когда отвечал на вопрос о том, как сократить очередь на запись к врачам в Екатеринбурге. На данный момент очередь к медикам может доходить до шести месяцев. «Для того, чтобы сократить и оптимизировать сроки ожидания записи к специалисту, должна быть единая информационная система. Она позволит вести запись к специалистам независимо от места прикрепления. Такая система будет формировать сервис и передачу данных для пациентов», — отметил Мурашко. Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел в Екатеринбург 19 ноября с рабочим визитом. Он посетил Центральную городскую больницу № 20 на Химмаше, где заявил, что проверит доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга. Также он сообщил о том, что в Свердловской области появится лаборатория контроля качества медизделий.